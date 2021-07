Realme X9 Pro (RMX3381) apparaît sur MIIT, vanilla X9 est détaillé par TENAA

Le Realme X9 Pro (RMX3381) est apparu sur MIIT, quelques semaines après l’apparition du Realme X9 vanille (RMX3361). Notez que le X9 Pro était auparavant identifié comme le RMX3366, bien qu’il se soit avéré être l’édition GT Master.

Spécifications de base pour le Realme X9 Pro (RMX3381) de MIIT

Selon la certification, le X9 Pro aura un écran de 6,5 pouces (au lieu de 6,43 pouces). Il mesurera 162,5 x 74,8 x 8,8 mm (contre 159,2 x 73,5 x 8,0 mm) et contiendra une batterie de 4 880 mAh (contre 4 300 mAh). Étant donné que le modèle vanille a obtenu une certification pour utiliser une charge rapide de 65 W, le modèle Pro prendra en charge au moins autant.

Il s’agit d’un téléphone 5G double SIM fonctionnant sous Android 11. Malheureusement, c’est tout ce que MIIT révèle et il n’a pas encore téléchargé d’images du téléphone.











Vanille Realme X9 (RMX3361), photos par TENAA

TENAA a mis à jour sa liste pour le vanille Realme X9, cependant, avec des images. Ce modèle a un écran AMOLED 1080p+ (20:9), une caméra arrière 64+8+2 MP et une caméra frontale 32 MP, 6/8/12 Go de RAM plus 128/256 Go de stockage (pas de slot microSD). Il sera disponible en blanc, bleu et gris.







Spécifications de la vanille Realme X9 (RMX3361) de TENAA

Source 1 | Via 1 | Source 2