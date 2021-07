Realme X9 Pro apparaît sur Geekbench avec Snapdragon 870

Realme travaille sur un nouveau smartphone portant le numéro de modèle RMX3366 et prétendument appelé Realme X9 Pro. L’appareil était répertorié sur TENAA avec un processeur qui aurait pu être le Snapdragon 778G ou le Snapdragon 870, et grâce à une liste Geekbench, nous savons maintenant que c’est ce dernier.

Realme RMX3366 sur Geekbench

La carte mère dit « kona » – le nom de code que Qualcomm a donné au Snapdragon 865 et à ses révisions 865+ et 870 ultérieures. La liste révèle également que le RMX3366 aura 12 Go de RAM.

Des sources chinoises affirment que le téléphone s’appellera Realme GT Master Edition, mais le RMX3366 sur TENAA diffère des rendus que nous avons repérés.

Ces fuites sont généralement correctes dans leurs images 3D, nous sommes donc susceptibles d’avoir deux smartphones Realme différents, et pas seulement d’utiliser le même appareil à la fois pour la série GT et la série X comme le GT Neo/X7 Max.

La source