Realme a dévoilé le X7 Pro en septembre dernier, et aujourd’hui, il est sorti discrètement, ou Extreme Edition en fonction de la version de la traduction automatique du chinois que nous utilisons.

On pourrait s’attendre à ce qu’il s’accompagne d’améliorations par rapport au X7 Pro, et c’est le cas, mais nous examinons également quelques déclassements ici. Pour commencer, le X7 Pro dispose d’un écran AMOLED plat FullHD + 120 Hz, mais l’Ultra emballe un écran 90 Hz, bien qu’avec des bords incurvés.

Le nombre de caméras arrière est également passé de quatre sur le X7 Pro à trois sur l’Ultra, mais en termes pratiques, rien n’a changé car Realme a seulement abandonné le capteur de profondeur 2MP tout en conservant les unités macro 64MP primaire, 8MP ultrawide et 2MP.

Du côté positif, le Realme X7 Pro Ultra exécute Realme UI 2.0 basé sur Android 11, tandis que le X7 Pro global est toujours bloqué avec Realme UI 1.0 basé sur Android 10. Le modèle haut de gamme est également livré avec 12 Go de RAM maintenant avec 256 Go de stockage. Et si vous n’en avez pas besoin autant et que vous préférez économiser quelques dollars, il existe une autre variante avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage à bord. Il n’y a pas d’options de mémoire 6 Go / 128 Go et 8 Go / 256 Go comme le X7 Pro.

Malgré l’emballage d’une batterie de 4500 mAh – jusqu’à 65 W – comme le X7 Pro, l’Extreme Edition est plus mince (7,8 mm) et plus léger (170 grammes) que le X7 Pro. En outre, le texte « Dare To Leap » sur le panneau arrière est maintenant plus petit et placé sous l’îlot de la caméra, avec le logo Realme sur le côté opposé.







Realme X7 Pro • Realme X7 Pro Ultra

Ce qui reste le même sur Realme X7 Pro Ultra, c’est le SoC Dimensity 1000+, la caméra selfie 32MP, le lecteur d’empreintes digitales intégré, le port USB-C, les haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos, le refroidissement liquide VC, la prise en charge NFC et 5G.

Le Realme X7 Ultra est proposé en deux couleurs et est déjà disponible à l’achat en Chine via le site officiel de la société. Le modèle 8 Go / 128 Go est au prix de 2399 CNY (365 $ / 310 €), tandis que la variante 12 Go / 256 Go coûte 2699 CNY (410 $ / 350 €). Bien que les lève-tôt puissent en obtenir un pour 100 CNY (15 $ / 13 €) de moins.







Realme X7 Pro Extreme Edition a deux options de couleur

Il n’y a pas de mot sur la disponibilité du X7 Pro Ultra en dehors de la Chine, mais avec le X9 Pro juste au coin de la rue, les chances semblent minces. Vous pouvez lire notre examen pratique de Realme X7 Pro pour en savoir plus.

