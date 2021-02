La semaine écoulée a marqué la première semaine de février, nous apportant une foule de nouveaux smartphones, ainsi que des gadgets de diverses autres catégories. Après une brève accalmie la semaine précédente, de nombreux lancements de smartphones ont eu lieu cette semaine, notamment les Realme X7 Pro et X7 5G, le Poco M3 et un tas d’autres appareils. D’autres catégories de produits ont également joué un rôle, y compris la disponibilité officielle de la Sony PlayStation 5 en Inde. Voici un aperçu de la semaine passée dans le domaine de la technologie, en termes des plus gros lancements de produits dans diverses catégories technologiques au cours de la semaine dernière.

* Note de l’éditeur: La liste suivante n’est pas exhaustive, mais comprend une liste de gadgets et de produits qui ont notamment été lancés au cours de la semaine et qui seraient les plus pertinents pour les acheteurs.

Realme X7 Pro 5G, X7 5G

Le Realme X7 Pro 5G est devenu le premier téléphone à intégrer le SoC MediaTek Dimensity 1000+ dans un téléphone en Inde, et dans notre examen, nous avons noté ses excellentes performances globales. Le Realme X7 5G, quant à lui, utilise également le SoC Dimensity 800U de MediaTek. Bien que ses performances soient assez bonnes, son package global présente des défauts en termes de qualité de construction, de logiciel et de performances globales de l’appareil photo, ce qui en fait un téléphone de moins de Rs 30000 qui est également utilisé dans la catégorie. Le Realme X7 5G moins cher a toujours un point fort en termes de valeur qu’il apporte à la table.

Poco M3

À partir de Rs 10 999, le Poco M3 est l’offre de segment à budget moyen de la société. Il fonctionne sur le SoC Snapdragon 662 de Qualcomm, possède jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage et une triple caméra arrière de 48 MP. Les autres caractéristiques comprennent un capteur d’empreintes digitales physique monté sur le côté, une batterie massive de 6000 mAh et une charge rapide de 18 W. Le smartphone arrive dans un segment très disputé qui a déjà de fortes présences de Xiaomi, Samsung, Realme, Nokia, Motorola et même Poco lui-même.

Itel A47

Au prix de 5499 Rs, l’Itel A47 vise à offrir les fonctionnalités de smartphone les plus basiques, en particulier pour les nouveaux acheteurs de smartphones à la recherche d’un appareil économique. Il offre un écran HD + de 5,5 pouces, 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage, une configuration à double caméra 5MP à l’arrière et une batterie de 3020 mAh. Il fonctionne sur Android 9 Go Edition et rejoint les rangs de l’offre la plus économique en Inde, après avoir été lancé en partenariat exclusif avec Amazon India.

Fossil Gen 5E

Les smartwatches Android Wear OS de Fossil sont parmi les appareils portables les plus populaires pour les utilisateurs d’Android. Les nouvelles smartwatches Fossil Gen 5E se vendront aux côtés des smartwatches Fossil Gen 5, et offriront de légers changements en termes de fonctionnalités, ainsi qu’un nouveau prix de 18 495 Rs. Il obtient un seul bouton pour toutes les opérations qui peut être tourné pour faire défiler les menus. Il dispose d’un écran AMOLED de 1,19 pouces, avec un design global soigné disponible en tailles de montre 42 mm et 44 mm.

Samsung Galaxy M02

Le Samsung Galaxy M02, la variante d’entrée de gamme des smartphones de la série Samsung Galaxy M, s’adresse également au segment le plus économique des smartphones en Inde. Au prix de Rs 6799, le Galaxy M02 propose le SoC MediaTek MT6739W, jusqu’à 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage, un écran HD + de 6,5 pouces, deux caméras arrière de 13 MP, une batterie de 5000 mAh et la version complète d’Android avec Android 10.

Sony PlayStation 5

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un nouveau lancement en soi, la très attendue PlayStation 5 de Sony a finalement été mise en vente cette semaine en Inde. Même si les stocks restent limités, Sony vendra désormais la PS5 en Inde via des canaux hors ligne et en ligne, et la console de jeu de nouvelle génération coûte Rs 49 990 pour l’édition Blu-Ray et Rs 39 990 pour l’édition numérique. Nous avons noté dans notre revue que la Sony PS5 est une excellente console qui offre des graphismes 4K super nets jusqu’à 120 ips et offre ces performances de manière cohérente, sans aucun hoquet.

Autres lancements

Parmi les autres lancements de produits de la semaine dernière, citons le premier appareil photo professionnel sans miroir professionnel plein format certifié Netflix de Panasonic, le Panasonic Lumix BGH1. La Sony FX6 est également lancée dans la catégorie cinéma, une caméra cinéma avec un boîtier léger et un capteur CMOS plein cadre de 10,2 MP. Le boîtier de l’appareil photo coûte 5,99 990 Rs et son objectif 16-35 mm T3.1G couplé utilise une monture E pour une compatibilité accrue, bien que appartenant à la gamme d’objectifs Sony « C » (ou Cinema). Il existe également le Realme V11 en Chine, un téléphone 5G économique alimenté par le nouveau SoC Dimensity 700 de milieu de gamme de MediaTek. Samsung a participé avec le lancement de ses écouteurs sans fil économiques, le Samsung Level U2. Nokia a un nouveau téléphone économique basé sur Android Go, le Nokia 1.4, qui devrait être lancé en Inde dans les prochains jours. Enfin, Apple a célébré le mois de l’histoire des Noirs en dévoilant une édition spéciale et limitée de l’Apple Watch Series 6 Black Unity Edition.