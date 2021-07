Realme X7 Pro obtient la mise à jour stable de Realme UI 2.0 basée sur Android 11

Le Realme X7 Pro annoncé en septembre dernier avec Realme UI basé sur Android 10 reçoit enfin la version stable d’Android 11 avec Realme UI 2.0 en plus.

La nouvelle mise à jour apporte une interface utilisateur actualisée ainsi que les goodies Android 11 et Realme UI 2.0 habituels, notamment des bulles de discussion, un historique des notifications, des autorisations uniques et trois styles de mode sombre. Vous pouvez dirigez-vous vers le changelog complet.

La nouvelle version a la version de firmware RMX2121_11.C.03 et se déroule par lots en Inde, ce qui signifie qu’elle atteindra un nombre limité d’utilisateurs en ce moment, et un déploiement plus large commencera dans quelques jours si aucun bogue n’est trouvé.