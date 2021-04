Realme a rafraîchi la série X7 avec le nouveau Realme X7 Pro Extreme Edition. Le téléphone côtoie le Realme X7 5G et le Realme X7 Pro 5G qui ont été lancés en Inde en février 2021. La dernière édition Pro Extreme est actuellement disponible en Chine, et ses détails de disponibilité mondiale ne sont pas clairs pour le moment. La nouvelle version est livrée avec un système de triple caméra arrière, contrairement à la configuration de la caméra arrière quad sur le Realme X7 Pro 5G. Le processeur du nouveau Realme X7 Pro Extreme Edition et de la version Pro existante est le même, bien que le premier prenne désormais en charge un taux d’échantillonnage tactile de 360 ​​Hz, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et offre plus d’options de RAM.

En termes de spécifications, le nouveau Realme X7 Pro Extreme Edition arbore un écran Full HD + AMOLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un rapport écran / corps de 92,1% et une luminosité de crête de 1200 nits. Sous le capot, il y a le SoC octa-core MediaTek Dimensity 1000+, associé à jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage. Pour rappel, le Realme X7 Pro 5G est livré avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage intégré. Le système de triple caméra arrière comporte un appareil photo principal de 64 mégapixels avec une ouverture f / 1,8, un appareil photo ultra grand angle de 8 mégapixels avec une ouverture f / 2,25 et un tireur macro de 2 mégapixels avec une distance focale de 4 cm et une ouverture de f / 2,4. À l’avant, il y a un jeu de tir de 32 mégapixels avec une ouverture f / 2,5 pour les selfies et les appels vidéo.

Le Realme X7 Pro Extreme Edition exécute Realme UI 2.0 basé sur Android 11. Il comprend également le Wi-Fi double bande, Bluetooth v5.0, GPS, NFC, prise en charge 5G et un port USB Type-C pour le chargement. Le nouveau modèle contient une batterie relativement plus grande de 4500 mAh avec le même support de charge rapide de 65 W que le Realme X7 Pro 5G.

En termes de prix, le modèle de stockage de base 8 Go + 128 Go du Realme X7 Pro Extreme Edition coûte 2299 CNY (environ 25 600 Rs) en Chine. L’option de stockage 12 Go + 256 Go coûte 2599 CNY (environ 29 000 Rs). Il est disponible dans les options de couleurs Black Forest et Castle Sky.