Realme a présenté les X7 et X7 Pro en septembre. Ceux-ci ne sont actuellement disponibles qu’en Chine, mais le modèle Pro a été certifié par les autorités thaïlandaises et taïwanaises en octobre, confirmant son lancement mondial. Nous savons maintenant que le X7 Pro fera ses débuts mondiaux le 17 décembre, le premier arrêt étant la Thaïlande.

Le Realme X7 Pro est alimenté par le SoC Dimensity 1000+ et arbore un écran Super AMOLED 6,55 « FullHD + 120Hz, ce qui en fait le premier smartphone Realme avec un écran AMOLED à avoir ce taux de rafraîchissement.

Le X7 Pro prend en charge les réseaux 5G et dispose d’un total de cinq caméras à bord – une unité 32MP à l’avant et une caméra principale 64MP à l’arrière, rejoints par des unités de capteur de profondeur 8MP ultra-large, 2MP macro et 2MP.

Le smartphone dispose d’un lecteur d’empreintes digitales intégré et contient une batterie de 4500 mAh avec une charge de 65 W.

Le vanilla X7, quant à lui, a une Dimensity 800U à la barre et est construit autour d’un écran FullHD + AMOLED de 6,4 « . Il conserve les caméras de la variante Pro, le scanner d’empreintes digitales intégré et la vitesse de chargement, mais est livré avec un plus petit 4300 mAh Vous pouvez suivre cette direction pour consulter les spécifications détaillées des deux smartphones.

Bien que Realme ait confirmé le lancement mondial du X7 Pro, on ne sait pas si et quand le modèle non-Pro sera lancé sur les marchés internationaux.

La source (en thaï) | Via