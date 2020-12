Realme avait précédemment confirmé que la série Realme X7 serait lancée en Inde en 2021. Bien que sa date de lancement officielle reste incertaine, il semble que le smartphone pourrait faire ses débuts dans le pays au début de l’année prochaine. Selon MySmartPrice en collaboration avec le pronostiqueur Mukul Sharma, la page de support Realme spécifique à l’Inde a récemment répertorié le Realme X7 Pro – indiquant son lancement imminent. Récemment, le modèle Pro a atteint plus de marchés tels que la Thaïlande et Taiwan.

Selon les captures d’écran disponibles dans le rapport, la page d’assistance indique le prix du câble USB et de l’adaptateur secteur du Realme X7 Pro. Il apparaît en outre que la page d’assistance permet aux utilisateurs de vérifier le prix de ses pièces détachées en cas de dommage accidentel. Le site Web ne met pas en évidence ses spécifications, et il n’y a pas de mot sur la vanille Realme X7. Cependant, si la variante chinoise et la variante globale des smartphones sont les mêmes, nous avons une idée solide de ce que les deux modèles offriraient au marché indien.

Le Realme X7 vanille dispose d’un écran AMOLED Full HD + de 6,4 pouces (1080 x 2400 pixels) tandis que le Realme X7 Pro arbore un écran AMOLED Full HD + de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les deux téléphones prennent en charge les cartes double SIM et exécutent Android 10 prêt à l’emploi. Sous le capot, le Realme X7 contient le SoC octa-core Dimensity 800U, et la variante Pro est livré avec le SoC octa-core Dimensity 1000+.

Les caméras des deux téléphones ont plus ou moins les mêmes configurations, bien que la variante Pro comporte quelques mises à niveau mineures. Leur configuration de caméra arrière quadruple comprend un appareil photo principal de 64 mégapixels avec une ouverture de f / 1,8, un appareil photo ultra grand angle de 8 mégapixels avec une ouverture de f / 2,3, un appareil photo macro de 2 mégapixels avec une ouverture de f / 2,4 et un 2 mégapixels. appareil photo avec ouverture f / 2.4. Il y a une caméra frontale de 32 mégapixels logée à l’intérieur de la découpe de perforation dans le coin supérieur gauche, pour les selfies et les appels vidéo. Les autres fonctionnalités du Realme X7 et du Realme X7 Pro incluent la 5G sur les deux cartes SIM, la 4G LTE, le Wi-Fi bi-bande, le Bluetooth v5.1, le GPS, etc. Le Realme X7 contient une batterie de 4300 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 65 W. Alors que le Realme X7 Pro dispose d’une batterie relativement plus grande de 4500 mAh avec le même support de charge rapide. Les deux smartphones incluent un port USB Type-C pour le chargement.

Le prix du Realme X7 en Chine commence à 1799 CNY (environ 20300 Rs) pour la variante 6 Go + 128 Go et le modèle Pro coûte 2199 CNY (environ 24800 Rs) pour la variante de base 6 Go + 128 Go.