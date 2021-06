Realme X7 Max/GT Neo pour examen

Dites bonjour au Realme X7 Max, le nouveau venu au QG. C’est un téléphone identique au Realme GT Neo et très similaire au Realme GT 5G, les seules différences étant le chipset – Dimensity 1200 au lieu de Snapdragon 888 – et une charge de 50 W au lieu de 65 W.

Le Realme GT Neo est devenu officiel fin mars en Chine, tandis que le X7 Max est arrivé en Inde deux mois plus tard.

Voici un aperçu rapide du Realme X7 Max/GT Neo – il dispose d’un écran Super AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de 6 Go à 12 Go de RAM pour accompagner la puce Dimensity 1200 susmentionnée, une batterie de 4 500 mAh et 50 W de charge.

En ce qui concerne l’appareil photo, vous obtenez une configuration identique à celle du GT 5G – appareils photo normaux 64MP, ultralarges 8MP et macro 2MP avec une unité 16MP prenant des selfies du côté opposé.

L’unité que nous avons reçue est prévue comme Asteroid Black, mais c’est vraiment plus une couleur bleuâtre. Le panneau arrière est d’une seule pièce, mais a une finition bicolore – une bande brillante est flanquée de chaque côté d’une surface texturée. Il est agréable au toucher et favorise une meilleure prise en main sans étui.

Le téléphone fonctionne rapidement et en douceur, ce qui est à prévoir compte tenu de son matériel stellaire. Le scanner d’empreintes digitales fonctionne également avec zippy.

Maintenant, si nous devions signaler un défaut du Realme X7 Max, ce serait que l’affichage est légèrement sombre, principalement dans des conditions ensoleillées (ce qui est la norme au siège à cette période de l’année).

Nous avons commencé l’examen du Realme X7 Max, alors restez à l’écoute pour plus de détails !