Realme X7 Max 5G obtient une extension de RAM dynamique et un correctif de sécurité de juin avec une nouvelle mise à jour

Le Realme X7 Max 5G reçoit une nouvelle mise à jour logicielle avec la fonction Dynamic RAM Expansion (DRE), qui a d’abord été introduite par Realme sur le Narzo 30 5G.

Comme son nom l’indique, DRE vous permet d’étendre virtuellement la RAM de votre smartphone en utilisant son stockage interne. Sur le Narzo 30 5G, vous pouvez vous diriger vers le Paramètres > A propos du téléphone > RAM menu et ajoutez jusqu’à 2 Go, 3 Go ou 5 Go de RAM virtuellement au smartphone, mais comme nous n’avons pas encore reçu la nouvelle version sur notre unité, nous ne pouvons pas confirmer la quantité de RAM que les utilisateurs du X7 Max 5G pourront utiliser ajouter virtuellement avec la dernière mise à jour.

Cela dit, en plus de l’extension de la RAM, la nouvelle mise à jour apporte le correctif de sécurité Android de juin 2021 au X7 Max 5G avec un tas d’optimisations et de corrections de bugs. Vous pouvez consulter le journal des modifications de la mise à jour ci-dessous pour plus de détails.

Sécurité Intègre le correctif de sécurité Android de juin 2021.

Système Ajoute la fonctionnalité d’extension de RAM dynamique. Optimise les performances du système et améliore la stabilité du système. Réduit la consommation d’énergie dans certains scénarios. Résout un problème où les applications tierces se lancent automatiquement après l’utilisation du nettoyage en profondeur. Résout un problème où vous pourriez recevoir accidentellement une notification indiquant que la vitesse de votre réseau est limitée.

la communication Optimise le réseau pour une meilleure expérience utilisateur.

Caméra Optimise la netteté des photos prises en extérieur à l’aide de la caméra arrière. Résout un problème de scintillement qui se produisait occasionnellement lorsque vous preniez des photos ou filmiez des vidéos.



Le nouveau firmware pour le X7 Max 5G est livré avec le numéro de version RMX3031_11_A.16 et est actuellement en cours d’ensemencement en Inde, mais nous pensons que seul un nombre limité d’utilisateurs le recevra pour le moment, et un déploiement plus large commencera dans quelques jours si aucun bug sont trouvés.

Passant par