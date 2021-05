Realme X7 Max 5G arrive le 31 mai, Smart TV 4K suivra

Realme était censé dévoiler le X7 Max 5G en Inde le 4 mai, mais l’annonce a été reportée en raison de la deuxième vague COVID-19 dans le pays. Cependant, la situation s’améliorant, Realme a décidé d’introduire le X7 Max 5G en Inde le 31 mai.

Realme a révélé la conception et quelques spécifications du X7 Max 5G, y compris un SoC Dimensity 1200, un écran 120 Hz FullHD + Super AMOLED, une charge de 50 W et une configuration à trois caméras à l’arrière comprenant des unités macro primaires de 64 MP, ultrawide de 8 MP et macro de 2 MP.







Realme X7 Max 5G embarquera un écran AMOLED 120Hz

Le smartphone mesure 8,4 mm d’épaisseur, pèse 179 grammes et dispose de trois options de couleur.



Realme X7 Max 5G

La conception et les spécifications confirmées du X7 Max 5G donnent du crédit aux rumeurs selon lesquelles le smartphone serait une GT Neo renommée, qui n’est actuellement disponible qu’en Chine. Et si c’est vrai, vous obtiendrez un écran de 6,43 pouces, une caméra selfie 16MP, un lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, un NFC, des haut-parleurs stéréo et une batterie de 4500 mAh.





Realme GT Neo

Parallèlement au X7 Max 5G, Realme présentera également sa nouvelle Smart TV 4K dans des tailles d’écran de 43 « et 50 », prenant en charge Dolby Cinema et livrée avec un assistant vocal.

Realme n’a pas encore divulgué grand-chose sur sa Smart TV 4K, mais vous pouvez vous attendre à ce que le fabricant de téléphones en révèle plus à ce sujet avant l’événement du 31 mai.