Realme a annoncé sa série X7 en Chine en septembre dernier, et maintenant les téléphones ont atteint l’Inde. Le Realme X7 et le Realme X7 Pro offrent une connectivité 5G, des caméras 64MP et des prix à partir de 15,399 INR via le programme de mise à niveau réel.

Realme X7 Pro

Le Realme X7 Pro est livré avec un chipset Dimensity 1000+ et une configuration à quatre caméras à l’arrière avec des unités principales de 64MP et des unités ultra-larges de 8MP. Deux capteurs 2MP pour le bokeh et les gros plans leur tiennent compagnie.

À l’avant se trouve un panneau Super AMOLED de 6,55 pouces avec un scanner d’empreintes digitales en dessous et un selfie de 32 MP dans le coin supérieur gauche à l’intérieur d’un trou de perforation. Le X7 Pro est également livré avec une batterie de 4500 mAh et une charge rapide de 65 W qui le fait passer de plat à plein en 35 minutes.

Realme commencera à vendre le X7 Pro avec une seule combinaison de mémoire – 8/128 Go. La première date de vente est le 10 février et le téléphone peut être acheté chez Flipkart pour 29 999 INR (410 $).

Realme X7

Le Realme X7 mondial est en fait différent du téléphone du même nom en Chine. Il s’agit en fait d’un Realme V15 renommé, offrant un écran Super AMOLED de 6,4 pouces, un chipset Dimensity 800U et une batterie de 4 300 mAh avec une charge rapide de 50 W pour maintenir les lumières allumées. Cependant, Realme inclura toujours la même brique de charge de 65 W que sur le X7 Pro.







Realme X7 dans Silver et Nebula

Le Realme X7 mondial que l’Inde obtient a trois caméras à l’arrière – des tireurs principaux 64MP + 8MP ultrawide aux côtés d’une unité macro 2MP. Sur le devant, vous obtenez une caméra 16MP.

Le Realme X7 sera lancé le 12 février et se vendra chez Flipkart. Il en coûtera 19 999 INR (275 USD) pour l’option de mémoire 6/128 Go et 21 999 INR (300 USD) pour la variante 8/128 Go.

Le programme de mise à niveau réel, officiellement lancé par le PDG de la société lors du dévoilement, permet aux utilisateurs de ne payer que 70% du prix du Realme X7 et du Realme X7 Pro. Après 12 mois, les clients auront le choix: payer les 30% restants ou passer au prochain smartphone de la série Realme X, ne payant à nouveau que 70% du prix de détail total.