Les smartphones Realme X7 et Realme X7 Pro devraient arriver en Inde cette année, bien que leur date de lancement exacte n’ait pas encore été révélée par la société. Il semble que le jour n’est pas très loin et que la société chinoise de technologie pourrait apporter l’appareil le 4 février. Selon un tweet (maintenant supprimé) du blogueur technique Amit Bhawani, Realme a commencé à envoyer ce qui semble être une invitation à l’événement de lancement. L’une des images jointes au tweet met clairement en évidence le surnom de Realme X7 et Realme X7 Pro avec le texte « le futur, 4 février 2021 ».

Notamment, un microsite Flipkart pour un prochain smartphone Realme de la série X a été mis en ligne, ce qui suggère que l’événement de lancement pourrait avoir lieu très bientôt. Le microsite accessible uniquement via l’application téléphonique Flipkart contient un teaser qui offre un bref récapitulatif de la série Realme X en Inde. Realme a également taquiné le lancement d’un nouveau smartphone dans le pays, sans toutefois révéler de détails. Le smartphone prend en charge la connectivité 5G qui est déjà disponible sur le Realme X7 et le Realme X7 Pro.

Le lancement de Realme X7 et Realme X7 Pro en Inde a été confirmé en novembre de l’année dernière, suite au lancement de la série en Chine en septembre 2020. La série de smartphones Realme X7 peut également inclure une nouvelle variante à savoir, Realme X7 Lite; cependant, Realme n’a pas partagé de détails à ce sujet.

Pour rappel, le Realme X7 vanille dispose d’un écran AMOLED Full HD + de 6,4 pouces (1080 x 2400 pixels) tandis que le Realme X7 Pro arbore un écran AMOLED Full HD + de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les deux téléphones prennent en charge les cartes double SIM et exécutent Android 10 prêt à l’emploi. Sous le capot, le Realme X7 contient le SoC octa-core Dimensity 800U, et la variante Pro est livré avec le SoC octa-core Dimensity 1000+.

Les caméras des deux téléphones ont plus ou moins les mêmes configurations, bien que la variante Pro comporte quelques mises à niveau mineures. Leur configuration de caméra arrière quadruple comprend un appareil photo principal de 64 mégapixels avec une ouverture de f / 1,8, un appareil photo ultra grand angle de 8 mégapixels avec une ouverture de f / 2,3, un appareil photo macro de 2 mégapixels avec une ouverture de f / 2,4 et un 2 mégapixels. appareil photo avec ouverture f / 2.4. Il y a une caméra frontale de 32 mégapixels logée à l’intérieur de la découpe de perforation dans le coin supérieur gauche, pour les selfies et les appels vidéo. Les autres fonctionnalités du Realme X7 et du Realme X7 Pro incluent la 5G sur les deux cartes SIM, la 4G LTE, le Wi-Fi bi-bande, le Bluetooth v5.1, le GPS, etc.

Le Realme X7 contient une batterie de 4300 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 65 W. Alors que le Realme X7 Pro dispose d’une batterie relativement plus grande de 4500 mAh avec le même support de charge rapide. Les deux smartphones incluent également un port USB Type-C pour le chargement.

Le prix du Realme X7 en Chine commence à 1799 CNY (environ 20300 Rs) pour la variante 6 Go + 128 Go et le modèle Pro a un prix de 2199 CNY (environ 24800 Rs) pour la variante de base 6 Go + 128 Go.