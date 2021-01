Les détails de prix du Realme X7 ont fait surface en ligne avant son lancement en Inde le 4 février. La société avait précédemment confirmé le lancement du Realme X7 Pro aux côtés du modèle régulier, mais nous n’avons pas encore entendu parler de ses détails de prix. Les deux téléphones compatibles avec la 5G et les quatre caméras arrière sont actuellement disponibles à l’achat en Chine. La vanille Realme X7 est également disponible sur d’autres marchés comme Taiwan et la Thaïlande.

Selon les détails partagés par le pronostiqueur Debayan Roy, qui utilise le nom d’utilisateur @Gadgetsdata sur Twitter, le prix de Realme X7 en Inde commencera à Rs 19999 pour l’option de stockage de base 6 Go + 128 Go, tandis que l’option de stockage 8 Go + 128 Go fera ses débuts à Rs 21999. En revanche, la variante chinoise du Realme X7 était proposée au prix de 1799 CNY (environ 20400 Rs) pour la variante de stockage 6 Go + 128 Go et de 2399 CNY (environ 27200 Rs) pour le modèle de stockage 8 Go + 128 Go. Si les détails de prix sont exacts, le Realme X7 sera en concurrence avec Xiaomi Mi 10i et OnePlus Nord – deux offres populaires à moyen budget en Inde.

Realme X7 et X7 Pro seront vendus au détail en Inde via les canaux Flipkart et Realme en ligne et hors ligne.

Pour rappel, le Realme X7 vanille dispose d’un écran AMOLED Full HD + de 6,4 pouces (1080×2400 pixels) tandis que le Realme X7 Pro arbore un écran AMOLED Full HD + de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les deux téléphones prennent en charge les cartes double SIM et exécutent Android 10 prêt à l’emploi. Sous le capot, le Realme X7 contient le SoC octa-core Dimensity 800U, et la variante Pro est livré avec le SoC octa-core Dimensity 1000+.

Les caméras des deux téléphones ont plus ou moins les mêmes configurations, bien que la variante Pro comporte quelques mises à niveau mineures. Leur configuration de caméra arrière quadruple comprend un appareil photo principal de 64 mégapixels avec une ouverture de f / 1,8, un appareil photo ultra grand angle de 8 mégapixels avec une ouverture de f / 2,3, un appareil photo macro de 2 mégapixels avec une ouverture de f / 2,4 et un 2 mégapixels. appareil photo avec ouverture f / 2.4. Il y a une caméra frontale de 32 mégapixels logée à l’intérieur de la découpe de perforation dans le coin supérieur gauche, pour les selfies et les appels vidéo. Les autres fonctionnalités du Realme X7 et du Realme X7 Pro incluent la 5G sur les deux cartes SIM, la 4G LTE, le Wi-Fi bi-bande, le Bluetooth v5.1, le GPS, etc.

Le Realme X7 contient une batterie de 4300 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 65 W. Alors que le Realme X7 Pro dispose d’une batterie relativement plus grande de 4500 mAh avec le même support de charge rapide. Les deux smartphones comprennent également un port USB Type-C pour le chargement.