Realme a ouvert le programme bêta d’Android 11 pour le X50 Pro 5G en juillet et a publié son aperçu en septembre. La société a maintenant commencé à déployer la version stable d’Android 11 sur le X50 Pro 5G, qui apporte Realme UI 2.0.

Realme UI 2.0 se concentre sur trois aspects: la créativité, la sociabilité et la productivité. Et en plus de la nouvelle interface utilisateur, il est livré avec de nouvelles fonctionnalités telles que le partage de musique en mode double, l’assemblage de sous-titres, l’espace privé, la porte invisible et la fenêtre flottante, pour n’en nommer que quelques-uns. Vous pouvez consulter l’image ci-dessous pour le journal des modifications complet de la mise à jour.

Le nouveau micrologiciel porte le numéro de version RMX2076PU_11.C.16 et est en cours de déploiement pour un nombre limité d’utilisateurs en ce moment, et un déploiement plus large commencera dans quelques jours si aucun bogue majeur n’est découvert.

Cependant, ceux qui font partie du programme bêta / accès anticipé recevront immédiatement la mise à jour Realme UI 2.0. Mais il convient de mentionner que la mise à jour n’est actuellement en cours de semis qu’en Inde et que d’autres marchés la recevront plus tard.

Le X50 Pro 5G est le premier smartphone à obtenir Realme UI 2.0, et le prochain en ligne pourrait être le Narzo 20, qui a reçu la mise à jour d’accès anticipé de Realme UI 2.0 le mois dernier. Après cela, ce sera le Realme 7 Pro qui bénéficiera d’une mise à jour stable. Mais si vous ne pouvez pas attendre, vous pouvez vous inscrire au programme d’accès anticipé qui a été ouvert la semaine dernière.

Realme a déjà partagé la feuille de route pour la sortie de la version bêta de Realme UI 2.0. Vous pouvez consulter l’image ci-dessous pour l’horaire complet. Encore une fois, ce n’est que pour l’Inde, et d’autres pays peuvent suivre un calendrier différent.

