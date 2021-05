Realme X3 et X3 SuperZoom reçoivent désormais Android 11 stable avec Realme UI 2.0

Realme continue de mettre à jour ses anciens appareils vers Realme UI 2.0, et la série X3 est la prochaine en ligne. Le Realme X3 et le Realme X3 SuperZoom ont tous deux obtenu leur version bêta ouverte en avril, et aujourd’hui, la mise à jour stable est en cours de lancement.

Le nouveau package fait 668 Mo et frappe d’abord les utilisateurs avec la version bêta. Les utilisateurs réguliers qui n’ont pas pu participer au processus de test devraient être prêts pour le nouveau logiciel «bientôt».







Realme UI 2.0 pour la série Realme X3

Les téléphones Realme X3 bénéficieront de nombreuses nouvelles options de couleurs pour la personnalisation du thème. Il existe également Realme Share qui permet un transfert de fichiers plus rapide entre les téléphones via Wi-Fi, ainsi que Dual Mode Music Share qui sert un objectif similaire pour les pistes audio.

Android 11 et Realme UI 2.0 sont également importants en matière de sécurité et de confidentialité, et les utilisateurs auront désormais la possibilité de masquer toutes les applications derrière un code PIN. Il y a aussi la porte invisible qui fournit des données vides aux applications qui collectent des informations personnelles, mais les utilisateurs doivent l’activer.

Malheureusement, Realme X3 et Realme X3 SuperZoom n’obtiendront pas AOD car leurs écrans LCD ont été jugés trop épuisants lorsque cela est activé.

