Realme X2 Pro reçoit enfin la mise à jour vers Android 11 et Realme UI 2.0

Le Realme X2 Pro a été une révélation dans l’espace des « tueurs phares » lors de son lancement en octobre 2019, en utilisant la formule traditionnelle consistant à associer les spécifications du tueur à un prix incroyablement bas. Et Realme ne l’a pas oublié. Pas complètement, du moins.

À partir d’aujourd’hui, le téléphone reçoit enfin une mise à jour stable vers Android 11 avec Realme UI 2.0, après quelques tests bêta. La nouvelle version est étiquetée RMX1931_11_F.11 et pèse 349 Mo.

Comme d’habitude, la mise à jour peut être effectuée par étapes, alors ne vous inquiétez pas si vous n’avez pas encore reçu la notification. Il peut être utile de vérifier manuellement les paramètres.

Voici le changelog complet :

Personnalisations

Personnalisez l’interface utilisateur pour la personnaliser

• Vous pouvez désormais créer votre propre fond d’écran en choisissant les couleurs de vos photos.

• Les icônes tierces pour les applications sur l’écran d’accueil sont désormais prises en charge.

• Trois styles de mode sombre sont disponibles : amélioré, moyen et doux ; les fonds d’écran et les icônes peuvent être réglés en mode sombre ; et le contraste de l’écran peut être ajusté automatiquement à la lumière ambiante.

Haute efficacité

• Vous pouvez désormais faire glisser du texte, des images ou des fichiers hors d’une fenêtre flottante ou d’une application à une autre en mode Écran partagé.

• Optimisation de la page d’édition de Smart Sidebar : deux onglets sont affichés et l’ordre des éléments peut être personnalisé.

Système

• Ajout de « Tone tunes » : des tonalités de notification consécutives seront liées pour former une seule mélodie.

• Ajout d’animations météo pour vous offrir une expérience plus intéressante.

• Effets de vibration optimisés pour la saisie de texte et le gameplay.

• « Luminosité automatique » optimisée.

Lanceur

• Vous pouvez maintenant supprimer un dossier ou le combiner avec un autre.

• Ajout de filtres pour le « mode tiroir » : vous pouvez désormais filtrer les applications par lettres, durée d’installation ou fréquence d’utilisation pour trouver rapidement une application.

Sécurité et confidentialité

• Vous pouvez désormais activer ou désactiver le « verrouillage de l’application » dans les paramètres rapides.

• Ajout d’un « message de batterie faible » : lorsque la batterie de votre téléphone est inférieure à 15 %, vous pouvez rapidement envoyer un message pour partager votre position avec des personnes spécifiées.

• Fonctions SOS plus puissantes Informations d’urgence : Vous pouvez rapidement afficher vos informations d’urgence personnelles aux premiers intervenants. Les informations peuvent être affichées même lorsque votre écran est verrouillé.

• « Gestionnaire d’autorisations » optimisé : vous pouvez désormais choisir « Autoriser une seule fois » pour les autorisations sensibles afin de mieux protéger votre vie privée.

Jeux

• Ajout du mode immersif qui réduit les perturbations pendant le jeu afin que vous puissiez rester concentré.

• Vous pouvez changer la façon d’invoquer Game Assistant.

Communication

• Vous pouvez partager votre point d’accès personnel avec d’autres via un code QR.

Photos

• Optimisation de la fonction de retouche photo avec des algorithmes améliorés et davantage d’effets et de filtres de balisage.

HeyTap Cloud

• Vous pouvez sauvegarder vos photos, documents, paramètres système, données WeChat, etc., et migrer facilement vers un nouveau téléphone.

• Vous pouvez sélectionner les types de données à sauvegarder ou à restaurer.

Caméra

• Ajout de raccourcis pour partager et modifier instantanément les photos ou vidéos que vous venez de prendre.

• Ajout de la fonction de zoom inertiel qui rend le zoom plus fluide pendant l’enregistrement vidéo.

• Ajout de la fonctionnalité de niveau et de grille pour vous aider à composer des vidéos.

Realme Lab

• Ajout de Sleep Capsule pour vous permettre de restreindre l’utilisation de votre téléphone pour un meilleur repos et un meilleur sommeil.

Accessibilité

• Ajout d’un « amplificateur de son » : vous pouvez amplifier les sons faibles dans l’environnement et atténuer les sons forts lorsque vous portez des écouteurs.

