La Realme Watch S Pro et la Realme Watch S ont finalement fait leurs débuts en Inde. Les deux appareils sont livrés avec un cadran de forme ronde et portent la fréquence cardiaque ainsi qu’un capteur d’oxygène dans le sang. La société a également lancé une Realme Watch S Master Edition en collaboration avec l’artiste culturel pop sud-coréen Grafflex. Les appareils nouvellement lancés sont promus par l’ambassadeur de la marque Realme India, l’acteur Shraddha Kapoor.

Le prix de la Realme Watch S Pro en Inde est fixé à 9 999 Rs, et sa vente débutera le 29 décembre. D’autre part, la Realme Watch S et la Realme Watch S Master Edition portent respectivement une étiquette de prix de Rs 4 999 et 5 999. Le modèle vanille sera à gagner à partir du 28 décembre, tandis que la société n’a pas encore partagé les détails de disponibilité de la Master Edition de la smartwatch. Les clients peuvent sélectionner une gamme de bracelets en silicone qui seraient disponibles à partir du 5 janvier dans les options de couleur orange, bleu et olive. Realme a également annoncé des bracelets en cuir vegan aux finitions rouge, noire, bleue et verte; cependant, leurs détails de disponibilité restent flous. Tous les produits seront disponibles via le site Realme India et Flipkart.

En termes de spécifications, la Realme Watch S Pro dispose d’un corps en acier inoxydable et son écran rond AMOLED de 1,39 pouce a une résolution d’écran de 454×454 pixels avec jusqu’à 450 nits de luminosité. Il contient un affichage permanent qui s’ajuste automatiquement en mode d’économie de batterie. Les caractéristiques de la montre intelligente comprennent plus de 100 cadrans de montre, un GPS, une résistance à l’eau 5ATM, une fréquence cardiaque ainsi qu’un capteur d’oxygène dans le sang. Il prend en charge 15 modes sportifs tels que la course en plein air, la course en salle, la marche en plein air, la marche en intérieur, le cyclisme en plein air, le spinning, la randonnée, la natation, le basket-ball, le yoga, l’aviron, l’elliptique, le cricket, la musculation et un entraînement gratuit. L’utilisateur peut également recevoir des notifications des applications connectées directement sur la smartwatch et contrôler davantage la musique. Les utilisateurs peuvent surveiller les détails de santé avec l’application Realme Smart Link disponible sur Google Play Store et Apple App Store. La société affirme que sa batterie de 420 mAh peut durer jusqu’à 14 jours avec une seule charge. L’appareil prend près de deux heures pour se charger complètement, selon Realme.

Alors que la vanille Realme Watch S dispose d’un corps en aluminium et d’un écran 1,3 pouces relativement plus petit avec 360×360 pixels et jusqu’à 600 nits de luminosité. Ses caractéristiques sont plus ou moins similaires à la variante Pro qui comprend l’oxygène sanguin et le capteur de fréquence cardiaque, bien qu’elle prenne en charge 16 modes sportifs. Notamment, sa batterie de 390 mAh est censée durer jusqu’à 15 jours par charge et jusqu’à 20 jours avec le mode d’économie d’énergie. Les utilisateurs peuvent gérer la smartwatch avec l’application Realme Link et recevoir également des notifications d’application. La Master Edition de la Realme Watch S présente les mêmes caractéristiques que le modèle vanille, la seule différence résidant dans l’esthétique. L’appareil est livré avec un cadran de montre personnalisé et des bracelets blancs et noirs.