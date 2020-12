Realme a annoncé que la société lancerait de nouveaux appareils, notamment la série Reamle Watch S et les écouteurs Realme Buds Air Pro Master Edition TWS en Inde le 23 décembre. Le lancement aura lieu à 12h30 IST, et les nouveaux appareils seront également disponibles pour acheter via Flipkart. Le site Web de Realme India a révélé les principales spécifications de la Reamle Watch S Pro, notamment une autonomie de 14 heures, un écran AMOLED rond de 1,39 pouce et un écran toujours allumé. La montre intelligente Reamle Watch S à la vanille, lancée sur certains marchés le mois dernier, offre 15 heures d’autonomie, parmi de nombreuses autres fonctionnalités. Tous les produits à venir sont promus par l’ambassadeur de la marque Realme India, l’acteur Shraddha Kapoor.

Les détails des prix, ainsi que les offres de vente, seront annoncés le jour du lancement. Realme dit que la Realme Watch S Pro dispose d’un corps métallique et que son écran rond AMOLED a une résolution d’écran de 454×454 pixels avec jusqu’à 450 nits de luminosité. Il existe également un GPS, une résistance à l’eau 5ATM, une surveillance de la fréquence cardiaque et de l’oxygène dans le sang, ainsi qu’une autonomie de batterie estimée jusqu’à 14 jours sur une seule charge. Il semble que les clients auront la possibilité d’acheter la montre avec un bracelet en silicone (noir) ou un bracelet en cuir (marron). Pour le fitness, la Realme Watch S Pro prend en charge 15 modes sportifs tels que la natation, la course en plein air, la marche en intérieur, la randonnée, l’elliptique, etc., a révélé le site Web de Realme.

Son site indien ne met pas en évidence les spécifications de la Realme Watch S à la vanille, bien que la smartwatch ait été lancée sur certains marchés le mois dernier avec un écran rond relativement plus petit de 1,3 pouce. Les autres fonctionnalités attendues avec la Realme Watch S comprennent 16 modes sportifs, la prise en charge du contrôle de la musique, les notifications de messages, etc. Fait intéressant, la montre offrirait une autonomie de 15 heures, ce qui est plus que la durée de vie de la batterie revendiquée sur la Realme Watch S Pro.

En ce qui concerne les écouteurs Realme Buds Air Pro Master Edition TWS, il semble que l’appareil serait une version améliorée des écouteurs Realme Buds Air Pro lancés en Inde en octobre. Semblable au Realme Buds Air Pro, le prochain Realme Buds Air Pro Master Edition prendra en charge l’annulation active du bruit (ANC).