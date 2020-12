Le PDG de Realme, Madhav Sheth, a publié une nouvelle image teaser sur Twitter en prévision du lancement du prochain Watch S Pro de Realme. La smartwatch sera entièrement dévoilée le 23 décembre.

2 jours avant l’arrivée du Stylish New Pro en ville!

RT si vous êtes excité pour le 23 décembre!#realmeWatchSPro pic.twitter.com/7RuTTQFVKF – Madhav Sheth (@ MadhavSheth1) 21 décembre 2020

La Realme Watch S Pro a déjà été taquinée à plusieurs reprises avant le lancement. La nouvelle montre intelligente comportera un écran AMOLED circulaire de 1,39 pouce capable d’une fonction d’affichage toujours allumée. Le boîtier de la montre sera en acier inoxydable dans un nouvel emballage élégant.





Image de Realme Watch S Pro taquinée le 9 décembre

La Watch S Pro se chargera en quelques heures et offrira jusqu’à 2 semaines de batterie sur une charge. Il y aura 15 modes de suivi sportif avec double GPS pour un suivi plus précis. Vous pouvez vous attendre à une résistance à l’eau du capteur de fréquence cardiaque, du SP02 et de 5ATM. Plus sera révélé le 23 décembre.

Via Twitter