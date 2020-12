Nous sommes presque à la fin de 2020, cette semaine tombant carrément dans la saison des fêtes dans le monde entier. Cependant, cela ne dissuade jamais le train de lancement et, comme chaque semaine de l’année, la semaine écoulée a également été témoin d’un certain nombre de lancements. Nous avons avec nous un nouvel ordinateur portable léger dans le portable HP ProBook 635 Aero G7, deux nouvelles montres intelligentes dont la Realme Watch S Pro, un nouveau téléphone phare dans l’Oppo Reno 5 Pro +, et plus encore. Voici tous les lancements de gadgets notables qui ont eu lieu cette semaine.

* Note de l’éditeur: La liste suivante n’est pas exhaustive, mais comprend une liste de gadgets et de produits qui ont notamment été lancés au cours de la semaine et qui seraient les plus pertinents pour les acheteurs.

HP ProBook 635 Aero G7

Comme son nom l’indique, le HP ProBook 635 Aero G7 se concentre clairement sur le fait d’être ultra-portable et léger. En conséquence, sa variante d’entrée pèserait moins de 1 kg par HP. Les spécifications incluent des configurations pour les processeurs AMD Ryzen 5 et Ryzen 7, des graphiques Radeon, jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD et un écran Full HD de 13,3 pouces. Les prix de l’ordinateur portable commencent à Rs 74 999.

Montre Realme S Pro, montre S

Les Realme Watch S Pro et Watch S sont les premières smartwatches de la société à écran rond. Ils comportent des panneaux tactiles AMOLED, ainsi que des fonctionnalités de santé de plus en plus courantes telles que la surveillance de l’oxygène dans le sang. La variante Pro dispose de 15 modes sportifs, d’un GPS et d’une autonomie de 14 jours en veille, sans écran. La Watch S Pro coûte 9 999 roupies, tandis que la Watch S standard coûte 4 999 roupies, et pour leurs prix, elles sont conçues pour avoir un aspect assez haut de gamme.

Oppo Reno 5 Pro Plus

Le smartphone phare Oppo Reno 5 Pro Plus a été lancé en Chine plus tôt cette semaine et devrait arriver en Inde à un moment donné en 2021. L’appareil comprend le SoC Qualcomm Snapdragon 865, ainsi que jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il dispose d’un écran Full HD + de 6,55 pouces et d’une configuration de caméra arrière quad de 50 mégapixels. Il coûte CNY 3 999 (environ Rs 45 000) en Chine, mais peut coûter un peu plus en Inde.

Tecno Spark 6 Go

À l’autre bout du marché se trouve le nouveau téléphone de Tecno, le Tecno Spark 6 Go, orienté budget. Le smartphone fonctionne sur le SoC MediaTek Helio A25, avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Il dispose d’un écran HD + de 6,52 pouces et d’une configuration de caméra arrière 13MP. Il fonctionne sur Android 10 et son USP prétendu est sa batterie de 5000 mAh. Le smartphone coûte Rs 8 699 en Inde.

Lava BeU

L’OEM indien Lava envisage un retour majeur dans le pays après que son compatriote fabricant de téléphones indien Micromax a lancé le bal. Sa première annonce, avant de nombreuses autres prévues au cours de la première semaine de 2021, est le Lava BeU – un téléphone avec des cristaux cloutés dans le dos et qui prétend viser les femmes. Il en coûte 6 888 Rs, fonctionne sous Android Go, dispose d’un écran HD de 6,08 pouces et d’une double caméra arrière de 13 mégapixels.

Téléviseur HiSense Tornado 4K

Ce téléviseur 4K 55 pouces de HiSense a été lancé techniquement la semaine dernière, mais ce n’est que cette semaine que les prix du téléviseur ont été révélés. Le téléviseur 4K HiSense Tornado 55 pouces coûte Rs 44 999, ce qui en fait un téléviseur intelligent 4K à prix compétitif sur un marché de plus en plus encombré. Il fonctionne sur Android TV 9 et possède des haut-parleurs intégrés conçus comme une barre de son, de marque JBL.

Autres lancements

Parmi les autres lancements de gadgets en Inde et à l’étranger, citons les nouveaux ordinateurs portables de la série Huawei MateBook D dans des tailles d’écran de 15 et 14 pouces, et le smartphone Huawei Enjoy 20 SE. Un autre nouveau téléviseur a également été lancé en Inde – le téléviseur intelligent Full HD Daiwa de 43 pouces, doté d’Amazon Alexa intégré et coûte 24 490 Rs.