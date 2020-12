Realme a taquiné la Watch S Pro plusieurs fois ce mois-ci, mais enfin, nous savons quand tout se concrétisera – le 23 décembre, lorsque le portable sera lancé. L’annonce a été repérée sur Twitter, où un compte Realme a partagé plus de détails – la Watch S Pro aura un écran AMOLED et de nombreuses autres fonctionnalités avant-gardistes.

Le nouvel appareil aura un écran AMOLED circulaire de 1,39 ”et un corps en acier inoxydable. Avec ce panneau, Realme peut enfin offrir une fonction d’affichage permanent, et de nombreuses fonctionnalités intéressantes sont également présentes à l’intérieur.

La batterie sera rechargée en deux heures et offrira jusqu’à 14 jours sur une seule charge. Il y aura 15 modes sportifs et ceux avec mouvement en extérieur (course à pied, randonnée, vélo) bénéficieront d’un GPS double satellite. De toute évidence, les nouveaux appareils portables auront des trackers de fréquence cardiaque et de SpO2 et une résistance à l’eau de 5 ATM – c’est à peu près un must dans le monde des appareils portables de nos jours.

