Le fabricant chinois de smartphones Realme devrait bientôt lancer sa série Realme Watch S, selon un teaser partagé par la société et son PDG pour l’Inde et l’Europe, Madhav Sheth. Le teaser partagé par Realme nous donne un aperçu de deux smartwatches, peut-être la Realme Watch S et la Realme Watch S Pro. Le teaser, cependant, ne parle que de la version Pro de la Realme Watch S car il dit « Prêt à rencontrer les créateurs de mode » Pro « . » De plus, un tweet séparé du PDG de Realme, Madhav Sheth, montre apparemment la Realme Watch S Pro en chair et en os. « Jetez un œil au Stylish New Pro en ville », a déclaré Sheth dans le tweet où il montre une smartwatch de forme ronde avec un cadran violet.

Les teasers n’ont révélé aucune date de lancement pour la série Realme Watch S, mais il est dit que le lancement aura lieu bientôt. La présentation de lancement sera diffusée en direct sur la page Facebook et YouTube de Realme, selon le reaser. Sheth, dans son tweet utilisant la Realme Watch S Pro, déclare que la Realme Watch S Pro sera la première montre intelligente haut de gamme et haut de gamme de la société. Un autre tweet de Sheth montre un tas de designs que la société a proposés pour la Realme Watch S Pro. La Realme Watch S Pro a été annoncée par la société à l’IFA 2020 en septembre et aurait été révélée «plus tard cette année» à l’époque. La société avait ensuite confirmé que la Realme Watch S Pro serait livrée avec un écran AMOLED.

On ne sait pas grand-chose sur la Realme Watch S Pro, mais la smartwatch a été repérée dans une liste FCC plus tôt, faisant allusion à l’écran tactile AMOLED de 1,39 pouce de la Realme Watch S Pro et à une batterie de 420 mAh. D’autres fonctionnalités qui ont été évoquées sont le suivi du sommeil, le suivi de la distance, la mesure des calories, un moniteur de fréquence cardiaque dynamique, etc. La Realme Watch S a été lancée au Pakistan le mois dernier au prix de 14 999 PKR (environ 7 000 Rs) et devrait être lancée en parallèle de la Realme Watch S Pro. La Realme Watch S est également vendue en Europe.

La Realme Watch S dispose d’un écran circulaire de 1,3 pouces avec une résolution de 360 ​​x 360 pixels et une luminosité automatique et une luminosité maximale de 600 nits. La Watch S dispose de 16 modes sportifs, d’un capteur PPG pour la surveillance de la fréquence cardiaque en temps réel et d’un capteur SpO2 pour la surveillance du niveau d’oxygène dans le sang.