Realme Watch S obtient une nouvelle variante de couleur

La Realme Watch S a été dévoilée en novembre dernier en couleur noire et est aujourd’hui rejointe par une nouvelle variante en argent. À 4 999 INR (70 $/55 €), son prix est le même que le modèle Black, et il sera mis en vente en Inde à partir du 7 juin sur le site officiel de Flipkart et Realme.

À l’exception de la couleur, tout reste le même sur le nouveau modèle Silver, ce qui signifie que vous obtenez un écran de 1,3″ avec protection Gorilla Glass, une batterie de 390 mAh annoncée pour offrir jusqu’à 15 jours d’endurance et une résistance à l’eau IP68.









Realme Watch S variante argent

La Realme Watch S est également livrée avec les commandes de l’appareil photo et de la musique, tandis que les fonctions de santé et de remise en forme incluent le suivi du sommeil, la surveillance de la fréquence cardiaque, la mesure du niveau d’oxygène dans le sang et 16 modes sportifs.

La smartwatch est également livrée avec des notifications intelligentes, qui vous avertissent des notifications d’applications sur le smartphone connecté. Vous pouvez lire notre revue Realme Watch S pour en savoir plus à ce sujet.