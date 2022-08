Realme Watch 3 pour examen

Tout juste sorti de son annonce la semaine dernière, nous avons la Realme Watch 3 dans notre bureau. Avant notre ventilation détaillée du portable, nous vous apportons ses principales caractéristiques.

Watch 3 sert de successeur direct à la Realme Watch 2 de l’année dernière – une smartwatch d’entrée de gamme (au prix de 3 500 ₹ / ~ 40 €) avec un écran tactile LCD et le mélange habituel de suivi de la santé et du sport. Le nouveau modèle obtient un écran plus grand de 1,8 pouces bien que sa résolution soit réduite à 240 x 286 pixels contre 320 x 320 pixels sur la Watch 2. La luminosité maximale est maintenant de 500 nits contre 600 nits sur le modèle de l’année dernière.

En termes de look, Watch 3 apporte un design carré sur le boîtier. Le cadre semble être en métal, mais il s’agit en fait d’un plastique brillant qui a un aspect bronze à canon sur notre unité d’examen de couleur noire. La montre pèse 40 grammes – assez confortable même pour de plus longues périodes. Le bracelet de montre en silicone fourni est agréable au poignet et vous pouvez toujours le changer avec n’importe quel bracelet standard de 22 mm.

Un gros avantage de la Watch 3 est son haut-parleur intégré qui vous permet de prendre des appels Bluetooth directement depuis votre poignet. L’emballage de vente au détail comprend la montre ainsi que son chargeur magnétique exclusif à deux broches.

Realme affirme que Watch 3 peut durer sept jours entre les charges avec une utilisation régulière – nous nous assurerons de tester cette affirmation dans notre examen complet aux côtés du reste de ses capacités.