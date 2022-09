Realme Watch 3 arrive en Europe

La Realme Watch 3 a été dévoilée en Inde il y a près de deux mois et il est temps de voir l’appareil sur les étagères européennes. Nous avons même un examen de la montre, alors assurez-vous de vérifier cela avant d’appuyer sur le bouton d’achat.

Quoi qu’il en soit, la Watch 3 est actuellement disponible à l’achat via la boutique européenne officielle de Realme ou via diverses succursales européennes d’Amazon. Le prix demandé est de 69 € et le seul travail de peinture disponible est gris. Pour l’instant, la montre n’est expédiée qu’en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Portugal.

Il n’y a pas de mot sur la Watch 3 Pro pour l’instant, mais étant donné qu’elle est sortie plus tôt ce mois-ci, cela pourrait prendre un certain temps avant qu’elle n’arrive sur le marché européen.

