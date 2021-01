La semaine dernière, nous avons appris que Realme se prépare à lancer Watch 2 et Watch 2 Pro dès que les smartwatches ont été mentionnées dans le code source de l’application Realme Link. Bien que Realme n’ait encore rien divulgué à propos de ces appareils portables, la Watch 2 a obtenu la certification FCC, révélant sa conception et ses spécifications dans le processus.

La Realme Watch 2 portant le code de modèle RMW2008 a le bouton d’alimentation sur son côté droit et dispose d’un écran tactile couleur TFT de 1,4 « 320×320 pixels de résolution comme la montre de première génération. Mais les bracelets en silicone détachables sont désormais dotés du slogan » Dare To Leap « de Realme que nous avons déjà vu sur les panneaux arrière de quelques-uns de ses smartphones.

Comme son prédécesseur, la Realme Watch 2 est équipée de capteurs de fréquence cardiaque et de SpO2 et est étanche à la poussière et à l’eau IP68. Cependant, il contient désormais une batterie beaucoup plus grande – 305 mAh contre 160 mAh.

La Realme Watch 2 intègre Bluetooth 5.0 BLE pour la connectivité, mais elle n’est compatible qu’avec Android 5.0 et supérieur. Bien que nous puissions voir la smartwatch gagner la prise en charge d’iOS au moment où elle arrivera sur le marché.

La Realme Watch 2 mesure 257,6 x 35,7 x 12,2 mm et sera livrée avec des modes d’entraînement, un compteur de pas automatique, un suivi du sommeil et des notifications de messages et d’appels entrants. Il comportera également un mode de méditation et des commandes de musique et de caméra.

Compte tenu des informations révélées par la FCC, la Realme Watch 2 ne semble pas être une mise à niveau aussi importante que son prédécesseur, mais nous réserverons notre jugement final jusqu’à ce que la smartwatch devienne officielle. En attendant, vous pouvez lire notre critique de Realme Watch.

