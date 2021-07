Realme Watch 2 Review – GSMArena.com news

La première montre connectée de Realme est sortie il y a un an et depuis lors, nous avons vu quatre autres montres connectées de la marque. La dernière en date à notre porte est la Realme Watch 2 – un successeur direct de la Realme Watch et il est temps de voir ce qu’une année de développement apporte à la table.

À lui seul, l’apparence vous dira que peu de choses ont changé, même si le nouveau modèle offre un écran plus lumineux (toujours LCD) et une batterie plus grande pouvant durer jusqu’à 12 heures avec une seule charge. La façade logicielle est également remaniée, vous permettant de contrôler les périphériques Realme AIoT directement depuis votre poignet. Vous bénéficiez également du mélange habituel de suivi de l’activité et du sommeil, de la surveillance de la fréquence cardiaque et des mesures du niveau d’oxygène dans le sang.

Alors, la Watch 2 est-elle un digne successeur de la montre qui a tout déclenché pour Realme ou vaut-il mieux chercher ailleurs pour vos besoins de suivi de la santé et de la condition physique ? Découvrons-le dans notre revue Realme Watch 2.

Spécifications de la montre Realme 2

Affichage: Écran couleur 1,4″, 320 x 320 pixels, densité de pixels 323 ppi, luminosité maximale de 600 nits, 2.5D Gorilla Glass 3

Écran couleur 1,4″, 320 x 320 pixels, densité de pixels 323 ppi, luminosité maximale de 600 nits, 2.5D Gorilla Glass 3 Les bretelles: Sangles amovibles en silicone, largeur 22 mm, longueur réglable 130-220 mm

Sangles amovibles en silicone, largeur 22 mm, longueur réglable 130-220 mm Caractéristiques: Moniteur de fréquence cardiaque en temps réel, moniteur de niveau d’oxygène dans le sang, indice IP68, suivi du sommeil, suivi des sports, compteur de pas, méditation, notifications intelligentes, alerte au ralenti, rappel de boisson, recherche de téléphone, prévisions météo, contrôle de la musique et de la caméra

Moniteur de fréquence cardiaque en temps réel, moniteur de niveau d’oxygène dans le sang, indice IP68, suivi du sommeil, suivi des sports, compteur de pas, méditation, notifications intelligentes, alerte au ralenti, rappel de boisson, recherche de téléphone, prévisions météo, contrôle de la musique et de la caméra Modes sportifs : Course en extérieur, Course en salle, Marche en plein air, Marche en salle, Vélo en plein air, Vélo en salle, Musculation, Football, Yoga et Cricket (80 de plus dans l’application Realme Link)

Course en extérieur, Course en salle, Marche en plein air, Marche en salle, Vélo en plein air, Vélo en salle, Musculation, Football, Yoga et Cricket (80 de plus dans l’application Realme Link) Capteurs : Capteur de fréquence cardiaque optique PPG, capteur SpO2, accéléromètre 3 axes, moteur de vibration du rotor

Capteur de fréquence cardiaque optique PPG, capteur SpO2, accéléromètre 3 axes, moteur de vibration du rotor Connectivité : Bluetooth 5.0, compatible avec Android 5.0+ et iOS 11+

Bluetooth 5.0, compatible avec Android 5.0+ et iOS 11+ La batterie: 315 mAh

315 mAh Couleurs: Noir

Noir Dimensions: 35,7 x 25,8 x 12,2 mm

35,7 x 25,8 x 12,2 mm Poids: 38 grammes

Conception

Realme Watch 2 apporte un look carré avec un cadre tout en plastique et un bracelet de montre en silicone de 22 mm. L’écran est désormais livré avec des cadres supérieur et inférieur uniformes, contrairement à son prédécesseur qui avait un menton sensiblement plus grand. Le logo Realme sur la montre a également disparu, ce qui ajoute au look plus furtif. Il y a un seul bouton sur le côté droit qui agit comme un bouton veille/réveil et retour.

Outre les lunettes et le bracelet de montre modifiés, la Realme Watch 2 est visuellement identique à son prédécesseur à tous égards. Il possède toujours la fréquence cardiaque optique PPG et les capteurs SpO2, des broches de charge et un indice de protection IP68. La Watch 2 est loin d’être premium sur votre poignet, bien qu’elle soit certainement légère et assez compacte, ce que j’ai bien aimé. Il y a aussi une subtile marque Dare to Leap sur le bracelet de la montre qui la différencie de l’ancien modèle.

La construction est assez décente pour la gamme de prix d’entrée de gamme et je suis heureux d’annoncer que la Realme Watch 2 a bien résisté à mon utilisation quotidienne tout en survivant aux chocs occasionnels sans se rayer. Le bouton latéral n’offre pas la sensation la plus tactile et fait un bruit grinçant lorsqu’il est enfoncé. Le moteur de vibration embarqué offre des signaux doux et forts et j’ai trouvé le premier assez bon pour mon utilisation quotidienne.

Affichage

Le panneau de la Watch 2 est un écran LCD IPS de 1,4 pouce avec la même résolution de 320 x 320 pixels que son prédécesseur. Le nouveau bit ici est la luminosité maximale qui augmente désormais jusqu’à 600 nits contre 380 nits sur l’ancien modèle. Pourtant, il n’y a pas de contrôle automatique de la luminosité et l’affichage n’est certainement pas si impressionnant en plein soleil par rapport aux panneaux AMOLED des montres concurrentes.

Vous bénéficiez d’un contrôle manuel du niveau de luminosité en cinq étapes ainsi que d’une fonctionnalité d’augmentation pour réveiller qui a eu du mal à capter le soulèvement occasionnel du poignet lors de mes tests. Vous n’avez pas non plus la possibilité de programmer la fonction lift to wake pour des périodes spécifiées et vous devez l’activer ou la désactiver manuellement, ce qui ressemble à une corvée, surtout tard dans la nuit.

Il existe une multitude de nouveaux cadrans de montre sur Realme Watch 2, y compris de nombreux cadrans en direct et vous êtes également libre de créer le vôtre avec une image de votre choix bien que vous n’ayez pas la possibilité de réorganiser l’un des widgets du cadran de la montre. . La Watch 2 peut contenir à elle seule six cadrans de montre et vous pouvez facilement passer de l’un à l’autre en maintenant enfoncé l’écran du cadran de la montre.

Logiciel

L’interface utilisateur de Realme Watch 2 est presque identique à son prédécesseur. Vous obtenez votre centre de contrôle sur la gauche du cadran de la montre, suivi de votre page d’activité quotidienne sur la droite, du moniteur de fréquence cardiaque, des informations météo et des commandes de musique. Un glissement vers le bas vous amène à l’écran de notification tandis qu’un glissement dans la direction opposée vous amène au menu de l’application.

L’interface utilisateur est réactive et rapide pour la plupart. Il y avait un problème occasionnel avec la fonction lift to wake sur la montre, mais je peux dire avec confiance que Realme Watch 2 fonctionne assez bien par rapport aux autres montres connectées économiques de la classe.

Vous devez toujours coupler la montre avec un smartphone via l’application Realme Link. Il est important de noter que l’application prend désormais en charge les appareils Apple démarrant sous iOS 11 et versions ultérieures, ce qui n’était pas le cas sur la smartwatch de l’année dernière. Le processus de configuration est rapide et simple et l’application Link vous fournit toutes les mesures de données d’entraînement et de santé dont vous auriez besoin.









Application Android Realme Link

Il n’y a que 10 modes sportifs au total, bien que l’application Realme Link dispose de 80 modes supplémentaires que vous pouvez échanger en fonction de vos besoins. Vous pouvez également consulter une vue simplifiée de vos enregistrements d’activité sur la montre elle-même ou avec plus de détails dans l’application Realme Link.

D’autres informations sur la santé accessibles directement sur la montre incluent vos lectures de sommeil, de fréquence cardiaque et de SpO2. Il existe une application de respiration/méditation, une minuterie, un chronomètre, une application d’alarme qui vous permet de définir des alarmes sur la montre elle-même, un obturateur de caméra et une fonction trouver mon téléphone qui joue la sonnerie de votre téléphone pour vous aider à le localiser.

L’application Realme’s Link est également présente sur la Watch 2, vous permettant de contrôler les produits Realm AIoT pris en charge tels que les purificateurs d’air, les lampes intelligentes et les haut-parleurs intelligents sans avoir besoin d’un smartphone.

Caractéristiques et performances

Comme les montres intelligentes précédentes du portefeuille de Realme, Watch 2 effectue tout l’éventail standard de suivi de la santé et de la forme physique auquel vous pouvez vous attendre. Il existe une liste abondante de plus de 90 modes sportifs, bien que vous ne puissiez en contenir que 10 à la fois sur la montre. Vous ne pouvez vraiment pas vous plaindre en matière de variété, il existe des options étrangement spécifiques comme la pêche, les jeux de fitness, le cerceau et les fléchettes. Je suis resté fidèle à la course à pied, au cyclisme et à la musculation en extérieur/intérieur plus traditionnels et je peux signaler une précision de suivi similaire à la Realme Watch S que j’ai testée il y a quelque temps.









Comptage de pas hebdomadaire • Journaux d’exercices • Exemples de données d’entraînement

Pendant les entraînements, Realme Watch 2 rapporte votre niveau de fréquence cardiaque, les calories brûlées et la durée totale de l’entraînement. Il n’y a pas de GPS intégré ici, ce qui est normal étant donné le prix. Les courses ont été facilitées par le GPS de mon téléphone et la combinaison a très bien fonctionné tout en fournissant des résultats précis. L’application compagnon Realme Link stocke jusqu’à deux semaines de données d’entraînement, vous donnant une ventilation de votre fréquence cardiaque seuil avec le total des calories brûlées, les valeurs de FC moyennes et la durée totale de l’entraînement.

Par rapport à mon pilote quotidien Xiaomi Mi Band 5, Realme Watch 2 a produit des lectures de fréquence cardiaque presque identiques tandis que le nombre de pas était légèrement plus élevé avec une moyenne de 200 pas supplémentaires apparaissant sur la Realme Watch 2. Realme vous offre également la possibilité de mesurer automatiquement votre Niveaux de FC par intervalles de 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes ou 30 minutes 24h/24 et 7j/7 et pour recevoir des alertes si votre pouls dépasse ou dépasse un certain seuil.

Les lectures des niveaux d’oxygène dans le sang (SpO2) étaient comparables à celles des montres Realme précédentes. Vous devez toujours démarrer manuellement les lectures à partir de la montre car il n’y a pas d’option automatique comme avec les mesures de fréquence cardiaque. Vous devez également garder la montre bien attachée juste au-dessus de votre poignet pour obtenir les mesures les plus précises. Pendant que nous sommes ici, gardez à l’esprit que les lectures SpO2 de Realme Watch 2 (ou de toute montre intelligente) ne doivent être utilisées que comme référence et non pour un diagnostic ou un traitement médical.









Suivi du sommeil • Données de fréquence cardiaque • Mesures SpO2

Le suivi du sommeil est une nette amélioration par rapport à la montre Realme originale et à la montre S, principalement dans le fait qu’elle pourrait réellement enregistrer mes heures d’endormissement et de réveil. Les données sur le sommeil comprennent le sommeil profond, le sommeil léger et le temps passé éveillé. Pour une raison quelconque, la portion de sommeil paradoxal a été complètement supprimée bien que son absence ne soit pas préjudiciable. Vous pouvez enfin lire les données de sommeil de la nuit dernière sur la montre elle-même, ce qui est un autre ajout bienvenu. L’application pour téléphone Link stocke un mois de données de sommeil.

Les notifications apparaissent dès qu’elles sont reçues sur votre téléphone et bien que vous ne puissiez que les lire et les rejeter sans interagir d’une autre manière, j’ai trouvé le système assez réactif. La Realme Watch 2 a réussi à afficher des notifications dans différentes langues bien qu’elle ait eu du mal avec la plupart des emojis.

Il n’y a pas de haut-parleur ni de microphone ici, ce qui signifie également que vous ne pouvez pas prendre d’appels sur la Realme Watch 2. Vous recevez une notification et pouvez rejeter les appels entrants chaque fois que quelqu’un essaie de vous joindre, mais rien de plus.

J’ai également rencontré plusieurs bugs lors de mon test de la montre 2, notamment un problème de connectivité qui empêchait certaines données de la montre de se synchroniser immédiatement avec mon téléphone et nécessitait un redémarrage de la montre. Il y a aussi l’augmentation non enregistrée susmentionnée des réveils et certaines complications dans l’application téléphonique Realme Link qui pourraient certainement utiliser un peu de polissage avec les futures mises à jour logicielles.

Vie de la batterie

Realme revendique 12 jours sur une seule charge et ce nombre est certainement réalisable avec une certaine modération des fonctions de suivi de la santé et du sport sur la montre. Mon cas d’utilisation comprenait les paramètres suivants :

Cadran par défaut

Écran lift-to-wake activé

Luminosité de l’écran à 60%

Notifications d’applications d’appels et de messagerie

Intervalle de surveillance automatique de la fréquence cardiaque réglé sur cinq minutes

Suivi du sommeil activé

Entre 30 minutes et 1 heure de marche par jour

Trois entraînements par semaine (environ 1 heure chacun)

Avec ces options, j’ai réussi neuf jours avec une seule charge, en commençant généralement le jour 10 avec moins de 10 % de batterie, ce qui a incité une recharge. Ces résultats sont assez impressionnants et constituent un gros avantage par rapport à la Realme Watch de la génération précédente qui a duré environ quatre jours avec un modèle d’utilisation similaire. Une charge complète a pris un peu moins de 2 heures.

Verdict

Realme Watch 2 est une nette amélioration par rapport à la Realme Watch originale en termes d’endurance de la batterie et de suivi du sommeil. Les modes sportifs ajoutés sont une belle touche, tout comme le design de l’écran retravaillé. À 55 $ / 45 € / 4 125 INR, vous en avez pour votre argent ici et ce prix baissera probablement avec les futures promotions des ventes.

J’ai rencontré plusieurs problèmes de connectivité et quelques bogues logiciels en cours de route, même si j’espère que ceux-ci pourront facilement être résolus avec les futures mises à jour logicielles. Le manque de luminosité automatique et l’utilisation d’une dalle LCD au lieu d’une dalle AMOLED sont d’autres pièges. Malgré ces lacunes, Realme Watch 2 offrait une interface utilisateur fluide, une sélection de cadrans de montre variée, un suivi de la santé et de la condition physique décent dans un facteur de forme léger.

La conception est basique et le cadre en plastique ne dégage pas une qualité de construction supérieure, mais la Realme Watch 2 se sentait assez bien et fonctionnait assez bien avec le suivi de la santé et de la forme physique tout en me donnant également des mises à jour de notification en temps opportun et une autonomie suffisante de la batterie.

Avantages

Affichage plus lumineux que Realme Watch

Suivi du sommeil amélioré

Durée de vie de la batterie solide

Poids léger

Indice IP68

Les inconvénients