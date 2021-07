Realme Watch 2 Pro et Buds Wireless 2 Neo seront lancés en Inde le 23 juillet

La Realme Watch 2 Pro annoncée en mai sera lancée en Inde le 23 juillet. Cette révélation vient d’Amazon.in, qui a mis en place une page promotionnelle sur son site internet pour révéler la date de lancement.

En plus du Watch 2 Pro, Realme présentera les écouteurs sans fil Buds Wireless 2 Neo en Inde vendredi prochain.

Les Buds Wireless 2 Neo contiennent des haut-parleurs Bass Boost de 11,2 mm et ont une faible latence de 88 ms. Ils sont également résistants à l’eau IPX4 et sont dotés de la fonction de connexion instantanée magnétique que nous avons vue sur les précédents écouteurs sans fil de style tour de cou de Realme.

Realme n’a pas spécifié la taille exacte de la batterie du Buds Wireless 2 Neo, mais prétend qu’elle peut offrir jusqu’à 17 heures de lecture. Et une fois que la cellule est complètement vidée, une charge rapide de 10 minutes via le port USB-C peut fournir deux heures de lecture.

Les Buds Wireless 2 Neo sont disponibles en trois couleurs : noir, bleu et vert. Mais il semble que l’entreprise n’apportera pas le troisième en Inde. Au moins, il ne sera pas disponible lors du lancement.

La Realme Watch 2 Pro, quant à elle, aura deux options de couleur : noir et gris. Il arbore un écran tactile couleur de 1,75 « avec prise en charge de plus de 100 cadrans et contient une batterie de 390 mAh annoncée pour offrir 14 jours d’endurance.

La montre intelligente prend en charge 90 modes sportifs et est livrée avec une surveillance de la fréquence cardiaque et du niveau d’oxygène dans le sang en plus de l’ensemble habituel de fonctions de santé et de forme physique, y compris le suivi du sommeil et le rappel sédentaire.

La Realme Watch 2 Pro est IP68 résistante à la poussière et à l’eau et est livrée avec un GPS double satellite intégré. Il existe également Smart AIoT Control, qui vous permettra de contrôler vos appareils Realme AIoT directement depuis votre poignet avec la smartwatch.

En avril, Realme a dévoilé la Watch 2, et on ne sait pas si elle fera ses débuts aux côtés de la Watch 2 Pro en Inde vendredi prochain. Mais puisque la société a lancé toutes ses précédentes montres intelligentes dans le pays, nous verrons probablement la vanille Watch 2 rejoindre la variante Pro en Inde le 23 juillet.

Vous pouvez lire notre couverture de l’annonce de Realme Watch 2 ici pour en savoir plus à ce sujet.

