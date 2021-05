Realme Watch 2 Pro est annoncé avec un écran de 1,75 po, un GPS et une autonomie de 14 jours

Realme a dévoilé la Watch 2 le mois dernier et aujourd’hui, la société a suivi avec la Realme Watch 2 Pro.

La Realme Watch 2 Pro ressemble à la Vanilla Watch 2 mais arbore un écran plus grand qui mesure 1,75 « en diagonale et a une résolution de 385×320 pixels. Il a également un taux de rafraîchissement de 30Hz et une luminosité maximale de 600 nits.

Comme la Watch 2, la version Pro prend également en charge plus de 100 cadrans, y compris les nouvelles options en direct. Mais, vous obtenez maintenant les cadrans de montre Master Edition qui sont conçus par l’artiste sud-coréen Grafflex – la même personne qui a collaboré avec Realme pour le développement de Watch S Master Edition.







Cadrans en direct • Cadrans de la Master Edition

Une autre différence clé entre la Watch 2 et la Watch 2 Pro réside dans le département de la batterie. Le premier est livré avec une cellule de 315 mAh annoncée pour offrir une autonomie de 12 jours, tandis que le dernier contient une batterie de 390 mAh plus grande, censée fournir 14 jours d’endurance.

Et, alors que la Realme Watch 2 repose sur le smartphone connecté pour le suivi de l’itinéraire, le modèle Pro dispose d’un GPS double satellite intégré, éliminant le besoin d’un smartphone pour cartographier vos itinéraires d’entraînement.

Les autres fonctionnalités de la Watch 2 Pro sont en ligne avec la Watch 2, ce qui signifie que vous obtenez un suivi du sommeil, une surveillance de la fréquence cardiaque, une mesure du niveau d’oxygène dans le sang, un rappel de sédentarité, un rappel de boisson et une respiration de méditation. Realme promet également la prise en charge de 90 modes sportifs via un futur OTA, donc dès la sortie de la boîte, vous obtenez 16 modes d’entraînement comme la Watch 2.

La Watch 2 Pro est également livrée avec des commandes de musique et de caméra, un localisateur de téléphone, des prévisions météorologiques, un contrôle IoT et une résistance à la poussière et à l’eau IP68. De plus, la smartwatch vous avertit également des notifications d’applications et des appels entrants, bien que vous ne puissiez que rejeter les appels, car la Watch 2 Pro ne dispose pas de microphone et de haut-parleur pour permettre les conversations.

La Realme Watch 2 Pro propose des options de couleur gris sidéral et argent métallique, les bracelets en silicone liquide fournis dans les couleurs noir et gris clair, respectivement. Le portable est au prix de RM299 (70 $ / 60 €) et sera mis en vente en Malaisie à partir du 29 mai.

Source 1, Source 2