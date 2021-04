Realme Watch 2 dévoilé en Malaisie

Il y a près d’un an, Realme a annoncé sa première montre intelligente avec la bien nommée Realme Watch. Depuis lors, la marque s’est élargie avec deux autres modèles de la série Watch S, mais il y a maintenant un véritable successeur à la Realme Watch originale avec le même look carré.

La Watch 2 apporte un écran LCD IPS tactile de 1,4 pouces identique avec une résolution de 320×320 pixels et jusqu’à 600 nits de luminosité. Realme propose plus de 100 cadrans de montres parmi lesquels choisir, y compris de nouvelles options en direct. Il y a un seul bouton sur le côté droit et l’ensemble du boîtier est IP68 résistant à l’eau et à la poussière. La Watch 2 pèse 38 grammes.

Vous pouvez désormais suivre plus de 90 modes sportifs, contre 14 sur le modèle précédent. Vous bénéficiez également d’un suivi du sommeil et du stress, ainsi que des moniteurs de fréquence cardiaque et de SpO2 standard. Il existe un contrôle intelligent AIoT pour tous vos appareils et appareils intelligents Realme.

Realme a également réussi à augmenter considérablement la batterie de la Watch 2 à 315 mAh par rapport à la cellule 160 mAh du modèle d’origine, ce qui devrait vous aider à atteindre jusqu’à 12 jours avec une seule charge.

Le prix est fixé à 229 MYR, ce qui correspond approximativement à 55 USD / 46 € / 4 125 INR. Nous vous mettrons à jour en conséquence lorsque les détails de disponibilité seront fournis.