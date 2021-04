Realme a annoncé avoir vendu plus de 50 000 unités de sa nouvelle série Q3. Les Realme Q3 5G et Q3 Pro 5G ont été mis en vente aujourd’hui et en constituaient probablement une grande partie. Le troisième membre de la série, le Realme Q3i 5G, est devenu disponible il y a une semaine, quelques heures seulement après le dévoilement de la série Q3.

La gamme abordable de téléphones 5G commence à 1000 CNY. Ce prix est pour le Q3i et comprend une remise temporaire de 100 CNY, qui se terminera dans une semaine. Les Q3 5G et Q3 Pro 5G offrent des chipsets haut de gamme, des écrans 120 Hz, de meilleurs appareils photo et une charge plus rapide pour pas beaucoup plus d’argent (1300 CNY et 1600 CNY, respectivement).

Les trois modèles sont toujours disponibles sur le site officiel de la société, mais vous devrez peut-être attendre quelques jours avant qu’une unité ne vous soit envoyée. Cependant, JD semble être en rupture de stock.

Soit dit en passant, ces 50 000 unités ne représentent qu’une petite partie du million de ventes que la génération précédente, les téléphones Q2, gérait au cours des 6 premiers mois de disponibilité. Et notez que ces chiffres ne concernent que les ventes en Chine.

Verrons-nous jamais ceux-ci disponibles en dehors de la Chine? Oui, on est déjà là – le Realme 8 5G est le même et le Q3i. Une chose similaire s’est produite avec la génération précédente, par exemple, le Realme Q2 a été renommé Realme 7 5G à l’Ouest et Narzo 30 Pro 5G en Inde.

