Realme a annoncé que la société élargirait son portefeuille AIoT avec des ampoules intelligentes et des écouteurs Realme Buds Air 2 TWS en Inde au début de 2021. Au fil des ans, la société de technologie chinoise a lancé plusieurs produits dans le pays dans différentes catégories telles que les smartphones, les smartwatch, des écouteurs sans fil, une télévision intelligente et même un chargeur sans fil. Notamment, la société propose la caméra de sécurité Realme Smart Plug et Smart Cam 360 sous ses produits Smart Life. Avec l’expansion de son portefeuille avec plus d’appareils AIoT, la société rivaliserait avec des marques telles que Xiaomi, qui fournit également plusieurs produits intelligents dans les mêmes catégories.

Le dernier développement est venu de Madhav Sheth, PDG de Realme India et Europe, qui s’exprimait en marge de l’événement de lancement de Realme Watch S. Plus tôt cette semaine, Realme a dévoilé la Watch S Pro, la Watch S et la Buds Air Pro Master Edition en Inde. Le dirigeant de la société a en outre déclaré à GSMArena que les écouteurs Buds Air 2 TWS seraient lancés au premier trimestre (janvier à mars) de 2021. La série Realme X7 devrait également arriver à peu près au même moment. En outre, Realme lancera également des ampoules intelligentes au premier trimestre, qui seront probablement contrôlées à distance via l’application Realme Link.

On dit que tous les nouveaux produits font partie de la stratégie 1 + 4 + N de l’entreprise – c’est-à-dire 1 produit Core, 4 Smart Hubs et N produits AIoT. En tant que marque de smartphones, Realme place les smartphones au cœur de son portefeuille de produits. « 2021 sera une année encore plus passionnante pour notre segment AIoT, car nous prévoyons de lancer plus de 100 produits. Nous travaillons à la construction de l’écosystème de Realme en Inde, à démocratiser la technologie de pointe et à donner du pouvoir à la vie de tous », ajoute le rapport citant Sheth .

Pour le moment, les spécifications des prochains écouteurs Realme Buds Air 2 TWS restent floues. Le Realme Buds Air, au prix de 3 999 Rs, propose des fonctionnalités telles que la détection d’usure, la connexion automatique, le chargement sans fil et le double micro pour les appels. On dit que les écouteurs à la vanille offrent 17 heures d’autonomie, y compris le boîtier de chargement.