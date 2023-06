Realme va bientôt quitter le marché allemand

Selon un nouveau rapport, Realme deviendra bientôt le quatrième membre du groupe BBK à quitter le marché allemand. Après l’interdiction de vente d’Oppo et OnePlus de l’année dernière et la récente fermeture du site Web de vivo Allemagne, Realme va dans la même direction.

Les représentants de Realme Allemagne ont confirmé SuivantPit que la société limitera ses activités en Allemagne en raison de la bataille juridique en cours avec Nokia et réorientera son budget vers d’autres marchés européens. Realme restera présent sur le reste de ses principaux marchés européens et ses utilisateurs allemands continueront de bénéficier d’un service et d’une assistance logicielle.

