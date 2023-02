Realme V30 et Realme V30t apparaissent sur le site Web de l’entreprise

Le monde de la technologie mobile regarde le Realme GT Neo5 aujourd’hui, car c’est le téléphone avec une charge rapide de 240W. Pendant ce temps, la société a publié en silence les Realme V30 et Realme V30t sur son site Web avec les prix, même s’ils ne sont toujours pas disponibles à la commande.

Les deux ont la même page de destination, donc on ne sait pas ce que la version t apporte pour justifier son prix légèrement plus élevé.

Le Realme V30 sera livré avec un chipset Dimensity 700 et jusqu’à 8 Go de RAM. Le stockage est de 128 Go et est à nouveau identique sur les V30 et V30t.

L’écran LCD de 6,5 pouces a une résolution de 720p et une encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra selfie 5MP. Il y a deux tireurs à l’arrière, et nous savons que le principal a un capteur 13MP. Le second est probablement une unité de profondeur ou de macro de 2MP, car il ne mérite pas une mention parmi les principales caractéristiques des combinés.









Realme V30/V30t

Le Realme V30 aura Realme UI 3.0, basé sur Android 12. Il y a une batterie de 5 000 mAh à l’intérieur, et comme la charge rapide n’est pas mentionnée, nous supposons qu’elle se rechargera à 10 W. Les autres caractéristiques comprennent un boîtier fin de 8,1 mm et un lecteur d’empreintes digitales sur le côté.

Realme V30 est répertorié pour 1 099 CNY (160 $) ou 1 299 CNY (190 $), selon que vous optez pour 6 Go ou 8 Go de RAM. Le Realme V30t est censé être plus cher – 1 299 CNY (190 $) ou 1 499 CNY (220 $) avec les mêmes choix de mémoire.

