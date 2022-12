Realme V23i lancé discrètement en Chine avec une batterie Dimensity 700 et 5 000 mAh

Realme a l’habitude d’annoncer occasionnellement de nouveaux appareils pour le marché chinois sans avertissement ni fiche technique complète et le dernier exemple est le Realme V23i – la dernière entrée de milieu de gamme dans la gamme V-series du fabricant.

L’appareil est désormais officiellement répertorié sur la boutique en ligne de Realme en Chine avec un prix de 1 999 CNY (288 $) pour la seule variante de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. L’appareil est doté d’un écran LCD HD + de 6,56 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et est équipé du chipset MediaTek Dimensity 700. Il y a une batterie de 5 000 mAh mais aucun mot sur les vitesses de charge.









Realme V23i dans les couleurs bleu montagne et noir jade

Le dos arbore une caméra principale de 13MP aux côtés d’un capteur supplémentaire de 2MP tandis que la caméra selfie est de 8MP. Le téléphone démarre Android 12 et est disponible dans les couleurs bleu montagne et noir jade.

