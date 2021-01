Le Realme V15 aurait reçu la certification du Bureau of Indian Standards (BIS), a déclaré un pronostiqueur sur Twitter. Le site Web de certification répertorie le smartphone avec le numéro de modèle RMX3092 associé à la variante de stockage 8 Go + 128 Go du téléphone. Actuellement, le Realme V15 est disponible en Chine en deux options de rangement et trois finitions de couleurs. La série V est également la nouvelle gamme de smartphones de la société qui vise à rivaliser avec les offres budgétaires populaires de Xiaomi, Huawei et Nokia.

Le site Web de la BIS ne met en évidence aucune autre fonctionnalité du smartphone, mais cela ouvre la porte à la spéculation sur son lancement prochain en Inde. Cependant, il est également important de noter que les entreprises font souvent certifier leurs nouveaux appareils sur plusieurs marchés, et cela ne se traduit pas explicitement par leurs lancements imminents. Pendant ce temps, Realme n’a pas encore partagé de détails sur sa disponibilité mondiale. La certification BIS du Realme V15 a été repérée par le pronostiqueur Mukul Sharma.

Comme mentionné, le téléphone est actuellement vendu au détail en Chine et il arbore un écran Super AMOLED Full HD + de 6,4 pouces (1080 x 2400) avec une luminosité allant jusqu’à 600 nits, un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz et un rapport écran / corps de 90,8%. Sous le capot, le Realme V15 contient le processeur octa-core MediaTek Dimensity 800U couplé au Mali-G57, jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR4X et 128 Go de stockage UFS 2.1. Il fonctionne sur l’interface utilisateur Realme basée sur Android 10 et est livré avec une prise en charge de la double carte SIM. Ses triples caméras arrière sont intégrées dans un module rectangulaire qui comprend également le flash double LED.

La configuration de la caméra arrière abrite un capteur principal de 64 mégapixels, une caméra ultra grand angle de 8 mégapixels et un tireur macro de 2 mégapixels. À l’avant, le Realme V15 est livré avec un appareil photo de 16 mégapixels à l’intérieur d’une découpe perforée. La caméra frontale prend en charge le flou de portrait, la photographie accélérée, le panorama avant, la beauté, le HDR, la reconnaissance faciale, etc.

Les autres caractéristiques du Realme V15 incluent la double SIM 5G, le Wi-Fi double bande, le Bluetooth v5.1, le GPS, le GLONASS, la réduction du bruit à double micro et le capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran. Il contient 4310 mAh qui prend en charge la charge flash intelligente de 50 W via le port USB-C. Son prix en Chine commence à 1499 CNY (environ 17000 Rs) pour le modèle de stockage de base 6 Go de RAM + 128 Go, bien que son prix de lancement soit fixé à 1399 CNY (environ 15 800 Rs). Il existe également une option 8 Go + 128 Go au prix de 1 999 CNY (environ 22 600 Rs). Les clients peuvent choisir entre ses couleurs Crescent Silver, Mirror Lake Blue et Koi.