Realme lancera un nouveau smartphone, le Realme V15, le 7 janvier, a annoncé la société chinoise de technologie sur Weibo. Des rumeurs passées suggèrent que le smartphone s’appellerait Realme Koi sur certains marchés. Le prochain appareil viendra avec trois caméras arrière et serait un téléphone de milieu de gamme. Selon les images officielles disponibles sur le site de micro-blogging chinois, le Realme V15 a une finition dégradé rouge-bleu, similaire à celle du Realme X7 Pro et du Realme Q2.

Les images révèlent également la découpe du téléphone dans le coin supérieur gauche du panneau avant qui abrite la caméra selfie unique. Les bascules de volume sont présentes sur le côté gauche tandis que le bouton d’alimentation se trouve sur la droite. De plus, l’événement de lancement du Realme V15 aura lieu le 7 janvier à 14 h 00 CST Asie (11 h 30 IST). Selon la dernière fuite, le Realme V15 ou le Realme Koi serait livré avec un SoC MediaTek Dimensity 800U et un capteur de caméra principal de 64 mégapixels. Le téléphone est en outre conçu pour avoir un support de charge rapide de 50 W et peser 176 grammes. Realme est également susceptible de proposer un capteur d’empreintes digitales intégré ou latéral sur le nouveau modèle, car les images officielles ne montrent pas de module d’empreintes digitales à l’arrière.

Une image sur Weibo montre le smartphone entouré de cartes porte-bonheur et, fait intéressant, le poisson Koi est associé à la bonne fortune, à la persévérance et à l’abondance. Cela indique que le téléphone pourrait s’appeler Realme Koi après tout. Des rumeurs antérieures indiquaient que le futur smartphone faisait partie de la poignée d’appareils à inclure le processeur phare Qualcomm Snapdragon 888. Comme il devrait s’agir d’un téléphone de milieu de gamme, Realme pourrait apporter le processeur Qualcomm avec le Realme Race qui a été taquiné par la société l’année dernière. Plus d’informations du fabricant chinois de smartphones sont attendues prochainement.