Realme V15 5G avec puce MediaTek Dimensity 800U, lancement de trois caméras: prix, disponibilité et plus

Realme a dévoilé le nouveau Realme V15 en Chine, livré avec le processeur MediaTek Dimensity 800U, la prise en charge de la charge rapide de 50 W et les caméras triples de 64 mégapixels. On croyait auparavant s’appeler Realme Koi, le dernier téléphone Realme dispose de deux modèles de stockage et de trois options de couleur. La série V est également la nouvelle gamme de smartphones de la société qui concurrencerait les offres budgétaires populaires de Xiaomi, Vivo et Oppo. Les détails de sa disponibilité mondiale ne sont pas clairs pour le moment.

Le prix du Realme V15 en Chine commence à 1499 CNY (environ 17000 Rs) pour le modèle de stockage de base 6 Go de RAM + 128 Go, bien que son prix de lancement soit fixé à 1399 CNY (environ 15 800 Rs). Il existe également une option 8 Go + 128 Go au prix de 1 999 CNY (environ 22 600 Rs). Les clients peuvent choisir entre ses options de couleur Crescent Silver, Mirror Lake Blue et Koi. Le Realme V15 5G sera mis en vente en Chine à partir du 14 janvier via le site Web de Realme et d’autres détaillants partenaires.

En termes de spécifications, il arbore un écran Super AMOLED Full HD + de 6,4 pouces (1080 x 2400) avec une luminosité allant jusqu’à 600 nits, un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz et un rapport écran / corps de 90,8%. Sous le capot, le Realme V15 contient le processeur octa-core MediaTek Dimensity 800U couplé au Mali-G57, jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR4X et 128 Go de stockage UFS 2.1. Il fonctionne sur l’interface utilisateur Realme basée sur Android 10 et est livré avec une prise en charge de la double carte SIM.

Ses triples caméras arrière sont intégrées dans un module rectangulaire qui comprend également le flash double LED. La configuration de la caméra arrière abrite un capteur principal de 64 mégapixels, une caméra ultra grand angle de 8 mégapixels et un tireur macro de 2 mégapixels. Ils peuvent enregistrer des vidéos de résolution 4K à 30 ips et prend en charge des modes tels que la scène super nocturne, le panorama, la photographie accélérée, le bokeh, etc. À l’avant, le Realme V15 est livré avec un appareil photo de 16 mégapixels à l’intérieur d’une découpe perforée. La caméra frontale prend en charge le flou de portrait, la photographie accélérée, le panorama avant, la beauté, le HDR, la reconnaissance faciale, etc.

Les autres fonctionnalités du Realme V15 incluent la double SIM 5G, le Wi-Fi double bande, le Bluetooth v5.1, le GPS, le GLONASS, la réduction du bruit à double micro et le capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran. Il contient 4310 mAh qui prend en charge la charge flash intelligente de 50 W via le port USB-C.