Realme V15 5G annoncé: Dimensity 800U, triple caméra 64MP et charge 50W

Realme a lancé son premier téléphone de 2021 avec le Realme V15 5G. Le smartphone est construit autour d’un écran FullHD + AMOLED de 6,4 « doté d’une fréquence d’échantillonnage tactile de 180 Hz et d’une luminosité maximale de 600 nits.

Le panneau AMOLED, fabriqué par Samsung, dispose d’un lecteur d’empreintes digitales intégré pour l’authentification biométrique, et il y a aussi un trou dans le coin supérieur gauche pour la caméra selfie 16MP.

À l’arrière, le Realme V15 5G arbore un appareil photo principal de 64MP rejoint par des modules macro ultra-larges de 8MP et 2MP. Le smartphone est livré avec le mode Super Night pour les caméras avant et arrière, AI Beauty, le mode Portrait, le mode Film et l’enregistrement vidéo UIS Max.

Sous le capot, le Realme V15 5G dispose d’un SoC Dimensity 800U et d’un tube en cuivre pour la dissipation thermique. Le smartphone est livré avec 6 Go / 8 Go de RAM et 128 Go de stockage à bord et démarre Realme UI 1 basé sur Android 10. Mais Realme a promis de publier bientôt Realme UI 2.0 basé sur Android 11.

L’alimentation de l’ensemble est une batterie de 4310 mAh, qui se charge via un port USB-C jusqu’à 50 W, mais Realme expédie le téléphone avec un adaptateur secteur de 65 W. Le V15 5G est également livré avec un adaptateur de prise casque USB-C vers 3,5 mm.

Les autres points forts du Realme V15 5G incluent les certifications bimode 5G (SA / NSA) et Dirac et Hi-Res Audio.

Le Realme V15 5G dispose de trois options de couleur: Crescent Silver, Mirror Lake Blue et Koi. Le dernier est trois grammes plus lourd et 0,2 mm plus épais que les deux autres versions et dispose d’un panneau arrière fait d’un processus de double placage à double texture pour réfléchir la lumière sous différents angles.









Realme V15 5G dans les couleurs Crescent Silver, Mirror Lake Blue et Koi

Le prix commence à 1499 CNY (230 $ / 190 €) pour la variante 6 Go / 128 Go, et pour 500 CNY (77 $ / 60 €) de plus, vous obtenez 2 Go de RAM supplémentaire.

Le V15 5G sera mis en vente en Chine à partir du 14 janvier et les 100000 premiers clients auront la chance de gagner la loterie Koi Blessing (traduction automatique du chinois).

La source (en chinois)