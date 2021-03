Le chipset du Realme V13 5G est Dimensity 700 – un SoC, construit sur la technologie de processus 7 nm, et ayant deux cœurs de processeur fonctionnant à 2,2 GHz (les six autres sont à 1,8 GHz). Il est associé à 8 Go de RAM et à 128 Go ou 256 Go de stockage. En plus de cela, il existe également un slot microSD dédié.

