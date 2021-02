Le fabricant chinois de smartphones Realme a lancé un autre smartphone 5G abordable en Chine, le Realme V11 5G. Le Realme V11 5G est livré avec une encoche en forme de goutte d’eau et a été lancé dans une seule variante de stockage de 4 Go de RAM + 128 Go. Le smartphone a été vendu au prix de 1199 CNY (environ 13 500 Rs) dans le pays et est disponible en deux variantes de couleur. Le mois dernier, Realme a lancé le Realme V15 comme une autre offre 5G économique.

Le Realme V11 5G a été lancé dans les options de couleurs Vibrant Blue et Quiet Grey. Le smartphone est disponible à l’achat via le site Web de Realme China. Il n’y a pas d’informations sur la disponibilité internationale du Realme V11 5G pour le moment. Le smartphone arbore un écran de 6,5 pouces avec un rapport écran / corps de 88,7 et est alimenté par le SoC Dimensity 700 de MediaTek et un GPU Mali G57. Il est livré avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, extensible jusqu’à 1 To via une carte microSD. Le Realme V11 5G est soutenu par une batterie de 5000 mAh et prend en charge une charge rapide de 18 W.

En termes d’optique, le Realme V11 5G est livré avec une configuration à double caméra arrière qui comprend un capteur principal de 13 mégapixels avec un objectif f / 2,2 et un capteur de 2 mégapixels avec un objectif f / 2,4. Les détails sur la caméra frontale du Realme V11 5G ne sont pas clairs pour le moment. Les options de connectivité du Realme V11 5G incluent le Wi-Fi, la 5G, le Bluetooth, le GPS, etc. Les capteurs inclus sont un capteur de proximité, un capteur de lumière ambiante, un accéléromètre et un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté.