Realme UI 4.0 fera ses débuts mondiaux le 8 décembre, voici les faits saillants

Les Realme 10 Pro et 10 Pro+ ont été lancés en Chine fin novembre. Ils sont arrivés avec Realme UI 4.0 prêts à l’emploi, ce qui en fait les premiers à exécuter la version de Realme sur Android 13. Maintenant, le duo se prépare à devenir mondial le 8 décembre, ce qui sera également le lancement mondial de Realme UI 4.0.

Attendez, le Realme GT2 Pro n’a-t-il pas obtenu Android 13 il y a un mois ? C’est le cas, mais la version du skin est restée à Realme UI 3.0. Voici quelques raisons pour lesquelles les propriétaires de GT2 Pro devraient être jaloux des utilisateurs qui utiliseront la version 4.0.

Realme a adopté une conception basée sur des cartes afin que tout soit intuitivement regroupé. Cela garantit que les informations essentielles se trouvent dans leur propre compartiment au lieu d’avoir à partager la pièce avec des informations moins importantes.

L’affichage permanent a été repensé pour offrir une expérience plus personnalisée. Il y a des panneaux interactifs, des recommandations personnalisées et des animations emoji.

Le nouveau moteur de calcul dynamique augmentera les performances globales de 10 %, selon Realme. L’efficacité sera également améliorée, les joueurs peuvent s’attendre à une durée de vie de la batterie 4,7 % plus longue et à des températures de pointe plus basses (de 1 °C).

Une autre nouvelle fonctionnalité est l’outil Private Safe, qui peut chiffrer vos données. De plus, la fonction Auto Pixelate détectera automatiquement les informations sensibles dans les images et les anonymisera.

Le lancement mondial des Realme 10 Pro et 10 Pro+, ainsi que de Realme UI 4.0, est ce jeudi. Vous pouvez consulter la feuille de route officielle d’accès anticipé à Android 13 de Realme pour savoir quand les anciens modèles seront mis à jour (remarque : la chronologie ne mentionne pas si les téléphones obtiennent Realme UI 4.0 ou 3.0).

