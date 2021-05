Realme UI 2.0 se rapproche pour X7, C12 et C15 à mesure que de nouvelles versions bêta arrivent

La campagne de Realme visant à intégrer Realme UI 2.0 à un certain nombre de ses smartphones se déroule à plein régime, avec trois autres téléphones ouverts au public. Les utilisateurs de Realme X7 5G peuvent s’inscrire à l’accès anticipé, tandis que les propriétaires de Realme C12 et Realme C15 ont déjà dépassé cette étape et sont en ligne pour la bêta ouverte.

Le processus avec tous les téléphones est à peu près le même, mais l’accès anticipé signifie plus de bogues, d’erreurs et d’applications non prises en charge, donc Realme ne suggère que les personnes qui sont prêtes à faire face à l’impact imprévisible sur le téléphone et à son effet sur l’utilisation quotidienne. Le package a une taille supérieure à 5 Go et vous pouvez le rejoindre via le menu Mise à jour du logiciel dans Paramètres, en cliquant sur la roue, puis en suivant les étapes.

Tout téléphone Realme X7 5G est éligible, cependant, il y a des «sièges» limités et seuls les appareils avec suffisamment de stockage, 60% de batterie et la version d’interface utilisateur RMX3092PU_11.A.14 / RMX3092PU_11.A.16 / RMX3092PU_11.A.17 seront permis.







Realme C12 et Realme C15 éligibles pour la bêta ouverte de Realme UI 2.0

Le Realme C12 et le Realme C15 ont déjà dépassé ce processus, donc la bêta ouverte est maintenant disponible pour à peu près tout le monde, prêt à sacrifier l’expérience autrement fluide avec Realme UI.

L’application pour les trois téléphones est ouverte aujourd’hui et les utilisateurs sont encouragés à signaler les bogues à la fois via l’application communautaire ou le site Web de bureau.

Source 1 • Source 2 • Source 3