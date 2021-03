Pour participer à la bêta ouverte, vous devez disposer d’un téléphone non rooté, d’au moins 60% de batterie au moment de la mise à jour et d’au moins 5 Go de stockage gratuit pour Realme UI 2.0. Le Realme 6 Pro et le Realme Narzo 20 Pro suivent les mêmes étapes pour obtenir la bêta ouverte – Paramètres> Mise à jour logicielle> Appuyez sur l’icône d’engrenage dans le coin supérieur droit> Version d’essai, puis soumettez les détails.

