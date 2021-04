La deuxième itération de Realme de son interface utilisateur est en cours pour certains appareils et d’autres rejoignent la bêta ouverte aujourd’hui. Récemment, Realme C3 et Narzo 10A ont été admis au programme et la société a maintenant annoncé que les X3 et X3 SuperZoom sont les derniers ajouts.

Tout d’abord, vous devez être sur la dernière version de l’interface utilisateur de Realme disponible sur le lien source ci-dessous pour le téléchargement manuel. Deuxièmement, vous devez accéder à la section Mise à jour du logiciel, sélectionnez Version d’essai, puis appuyez sur Accès anticipé. Un court questionnaire apparaîtra et une fois que vous aurez saisi tous les détails requis, Realme examinera votre soumission et finira par pousser une mise à jour OTA vers Realme UI 2.0 Open Beta.

Gardez à l’esprit, cependant, que le nombre d’appareils éligibles pour participer au programme est limité, il n’y a donc aucune garantie que vous serez en mesure de participer. Assurez-vous également de sauvegarder toutes vos données en cas de problème, car après tout, vous utiliserez une version instable du logiciel.

