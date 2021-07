Realme UI 2.0 basé sur Android 11 se lance désormais dans Realme 7

Le Realme 7 est le dernier smartphone à obtenir une dernière mise à jour stable de Realme UI 2.0 basé sur Android 11. Les rapports des forums communautaires de l’entreprise révèlent que les premiers en ligne sont des testeurs de la bêta ouverte, mais les utilisateurs réguliers devraient également obtenir la mise à jour bientôt.

Le package a un numéro de version RMX2151_11_C.08 et une taille de 640 Mo.

Les nouvelles fonctionnalités majeures que les utilisateurs de Realme 7 obtiendront sont plus d’options de personnalisation, des visuels et des sons optimisés dans le système et une sécurité et une confidentialité améliorées.

La mise à jour apporte également des autorisations d’application uniques et le correctif de sécurité de juin 2021.

