Realme TechLife Watch R100 apporte un design élégant et une autonomie d’une semaine

Comme prévu, Realme a annoncé aujourd’hui sa dernière montre connectée TechLife avec la Watch R100. Il apporte un écran LCD TFT de 1,32 pouces avec une résolution de 360 ​​x 360 pixels, un boîtier en alliage d’aluminium et une autonomie de batterie de sept jours.







Montre Realme TechLife R100

TechLife WatchR100 effectue le suivi de la santé standard avec la surveillance des pas et de l’activité ainsi que la fréquence cardiaque, l’oxygène sanguin et le suivi du stress toute la journée. La montre peut également suivre vos données de sommeil et apporte un suivi d’activité pour plus de 100 modes sportifs avec des effets d’entraînement personnalisés et des données de temps de récupération ainsi que des données d’exercice personnalisées.







Montre TechLife R100

Vous pouvez choisir parmi plus de 100 cadrans de montre et la montre est également livrée avec un haut-parleur et un microphone afin qu’elle puisse prendre des appels Bluetooth depuis votre smartphone couplé. La montre se couple via Bluetooth 5.2 via l’application compagnon realme Wear qui est disponible sur Android et iOS.









La montre R100 est disponible en noir et gris

TechLife Watch R100 est disponible en noir et gris et se vend au prix de 3 499 INR (44 $). Les ventes ouvertes en Inde commencent le 28 juin à midi sur realme.com, Flipkart et d’autres détaillants partenaires.

La source