Realme a présenté la Watch S le mois dernier, et elle le suivra bientôt avec une variante Pro. La société a récemment partagé une photo en direct de la Watch S Pro pour créer le battage médiatique, et dans une nouvelle vidéo publiée sur Twitter, elle a taquiné la Watch S Pro avec un écran tactile AMOLED.

La vidéo met en vedette l’actrice de Bollywood Shraddha Kapoor qui arbore la Watch S Pro, qui dispose également d’un capteur de fréquence cardiaque à bord.

Les détails sur la Watch S Pro sont rares pour le moment, et pendant que nous attendons plus de teasers du fabricant chinois de téléphones révélant les fonctionnalités de la smartwatch, Madhav Sheth – PDG de Realme Inde et Europe – a tweeté une photo qui nous donne un aperçu des prototypes de la Watch S Pro.

Ceux-ci ont un écran circulaire et quelques boutons physiques comme la version finale, mais les sangles ont des conceptions différentes et sont apparemment constituées de matériaux différents.

Vous pouvez vous attendre à ce que la Watch S Pro apporte des améliorations par rapport à la Watch S vanilla, qui contient un écran LCD de 1,3 « et est livrée avec une batterie de 390 mAh. Elle est livrée avec un capteur SpO2 et un capteur de fréquence cardiaque et est IP68 pour la poussière et l’eau. résistant.

