Realme taquine un smartphone avec une caméra périscope

Realme a lancé le Realme X3 SuperZoom en mai 2020 avec un téléobjectif périscope, mais après cela, la société n’a lancé aucun smartphone avec un téléobjectif ordinaire ou un téléobjectif périscope. Pourtant, Realme a posté une image sur X suggérant le retour de la caméra périscope sur ses smartphones.

La photo publiée par Realme montre un îlot de caméra circulaire comportant deux cercles et un rectangle. Les deux cercles sont peut-être destinés aux caméras primaires et ultra-larges, tandis que le rectangle fait allusion à la caméra téléobjectif périscope.

Cette lumière brillera sur realme.

Realme n’a rien divulgué sur l’appareil photo ou le téléphone, mais il a fouillé l’Apple iPhone 15 Pro Max récemment annoncé en disant : « Non seulement Max peut zoomer. » Pour ceux qui ne le savent pas, l’iPhone 15 Pro Max est équipé d’un téléobjectif périscope de 12 MP avec zoom optique 5x, ce qui en fait le premier iPhone à arborer un appareil photo périscope.

Pour en revenir à Realme, l’appareil en question pourrait être le Realme GT5 Pro, qui, selon les rumeurs, serait livré avec le SoC Snapdragon 8 Gen 3 non encore annoncé et un téléobjectif de 64 MP (OmniVision OV64B). Vous pouvez vous attendre à en savoir plus sur Realme dans les semaines à venir.